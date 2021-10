'El Gran Deshielo': historias desde la línea del frente del cambio climático

Alister Doyle: He estado en 13 de estas conferencias de cambio climático - COP - de las Naciones Unidas, (COP significa 'Conferencia de las Partes' por sus siglas en inglés) y me parece que los más vulnerables al cambio climático son las personas que viven en primera línea. Es obvio, pero no suelen tener una voz muy fuerte en esto. En las conversaciones de Copenhague en 2009, había un gran globo del planeta que colgaba en el vestíbulo. Todas las islas más pequeñas fueron omitidas de este mapa. Y para la gente de estos pequeños estados insulares del Pacífico o del Océano Índico o del Caribe, los más preocupados por el aumento del nivel del mar, les pareció un insulto increíble. Algunos de ellos fueron con pequeños lápices y se subieron a dibujar sus otras islas, con los nombres de sus países. Así pues, estas son las historias de las personas que están en primera línea del cambio climático y que a menudo se omiten.