Viviendas "inasegurables": cómo el nuevo urbanismo y más huracanes afectarán la propiedad privada

El riesgo en sí mismo da miedo. Para nosotros, como aseguradores, es una oportunidad, pero tiene que estar dentro de los límites de la asegurabilidad. No hay garantía de que sin una acción colectiva de mantener los riesgos bajo control y desarrollarse en áreas en las que las perdidas sigan siendo de alguna manera predecibles y las tarifas se mantengan de manera que las aseguradoras no pierdan capital. Los seguros no han sido un negocio extremadamente rentable durante la última media década en base a estas pérdidas por catástrofes.