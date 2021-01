Deudas, covid y criminalidad: la verdad sobre el país que acaba de heredar el presidente Biden

Una pandemia virulenta, una economía en apuros y una montaña de deuda en rápido crecimiento.

Resumen:



Ahora que el presidente Joe Biden asume el cargo, heredará:





El peor brote de enfermedad en más de un siglo, que se está propagando más rápido y matando a más personas en Estados Unidos que en cualquier momento desde que comenzó hace un año.

Vacunas de gran eficacia pero que hasta ahora sólo han llegado al 4% de la población.

Una economía en apuros con 10 millones de desempleados y millones más fuera de la fuerza laboral.

Una creciente ola de asesinatos: casi un 36% mayor que el año pasado en las principales ciudades.

La deuda federal es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial, como porcentaje de la economía estadounidense, y un déficit anual de $2.3 billones este año, incluso antes de que Biden solicite un paquete de ayuda de $1.9 billones.

Más cruces fronterizos ilegales mensuales desde México que antes de que Donald Trump asumiera el cargo, a pesar de las 453 millas de barreras nuevas o mejoradas a lo largo de la línea fronteriza de casi 2,000 millas.

Estas son algunas de las cifras con los que se medirán los futuros éxitos o fracasos del nuevo presidente.



Análisis:

covid-19

La enfermedad: Biden asume el cargo exactamente un año después de que se diagnosticara el primer caso de covid-19 en Estados Unidos el 20 de enero de 2020 .

El virus todavía está descontrolado, provocando la muerte de miles de personas en Estados Unidos cada día. Según estadísticas compiladas por la Universidad Johns Hopkins tan solo ayer se sumaron 174,589 nuevos casos confirmados y 2,727 muertes. Eso eleva el número total de muertos en Estados Unidos a más de 401,000.

Hasta ahora, Estados Unidos ha tenido un mal desempeño en el control del virus en comparación con otras naciones. De hecho, supera a todos los demás países en el número de muertes por covid-19. Estados Unidos tiene menos del 4.3% de la población mundial pero representa el 19.5% de las muertes por covid-19 en todo el mundo. En relación con el tamaño de la población, la tasa de mortalidad de Estados Unidos por la enfermedad es la décima más alta entre los 237 países monitoreados por la Organización Mundial de la Salud .





Las vacunas: Dos vacunas muy efectivas contra el virus que causa la covid-19 fueron aprobadas para uso de emergencia en Estados Unidos aproximadamente un mes antes de que Biden asumiera el cargo. Pfizer-BioNTech obtuvo su autorización el 11 de diciembre y la de Moderna llegó una semana después el 18 de diciembre . Desde entonces, al menos 13.6 millones de estadounidenses han recibido una o más dosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades . Eso incluye a 2 millones que han recibido el régimen completo de dos dosis que se requiere para obtener la máxima eficacia.

Pero todavía hay un largo camino por recorrer. Hasta ahora, solo el 4% de la población ha recibido la primera dosis. Aunque los expertos están todavía estudiando el asunto , el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, estima que la mitad de la población necesita vacunarse "antes de que empiece a verse un impacto" y entre el 75% y el 85% necesitan vacunarse para lograr el tipo de "inmunidad colectiva" que hace que la poliomielitis y el sarampión sean raras en la actualidad.

Biden se ha comprometido a que se apliquen otros 100 millones de dosis durante sus primeros 100 días. Pero incluso aunque se lograra ese ambicioso objetivo, aún quedaría muy por debajo, a finales de abril, de los niveles que Fauci dice que se requieren para comenzar a frenar la propagación del virus.

Había casi 257 millones de residentes estadounidenses de 18 años o más en Estados Unidos al 1 de julio, según la estimación del censo más reciente . (Todavía no se autoriza ninguna vacuna para niños menores de 16 años). Dado que se requieren dos dosis, la meta de Biden llevaría el total de vacunados completos a aproximadamente 56 millones más o menos, o posiblemente algunos millones más si Johnson & Johnson recibe la autorización de emergencia para su vacuna de dosis única, que se encuentra todavía en ensayos clínicos de fase 3 .

Empleo y desempleo:



En los momentos en que Biden asume el cargo, la economía está en apuros y el crecimiento del empleo se ha estancado.





Empleo: Después de perder 22.1 millones de empleos en marzo y abril, la economía recuperó 12.1 millones de mayo a noviembre, pero luego perdió 140,000 empleos en diciembre .

El número de estadounidenses empleados en diciembre fue de 142 millones, o 3 millones menos que cuando Donald Trump se convirtió en presidente y 9.8 millones por debajo del pico anterior a la recesión en febrero.

Desempleo: La tasa de desempleo se situó en el 6.7% el mes pasado, muy por encima de la norma histórica del 5.6%, que es la tasa media de todos los meses desde 1948.

La cifra de personas oficialmente registradas como desempleados se situó en 10.7 millones en diciembre, aproximadamente donde estaba poco más de siete años antes, cuando la nación se estaba recuperando de la Gran Recesión de 2007-2009.

Y la tasa sería aún mayor de no ser por el hecho de que 3.9 millones de personas han dejado de buscar trabajo desde febrero y ya no forman parte de la fuerza laboral . La tasa de desempleo es el porcentaje de los adultos de la población activa que han buscado trabajo en las cuatro semanas previas.

Ese éxodo llevó la tasa de participación en la fuerza laboral hasta el 61.5% en diciembre, 1.3 puntos porcentuales menos que cuando Trump tomó el relevo del presidente Barack Obama. Esa tasa es la porción de toda la población civil de 16 años o más que está empleada o está buscando trabajo en las cuatro semanas previas.

Crecimiento económico:



Biden hereda una economía que aún no se ha recuperado completamente de la profunda recesión inducida por la pandemia de covid-19.

Incluso antes de la recesión, el crecimiento era relativamente modesto: el producto interno bruto real (PIB) (ajustado por inflación) creció un 2.2% en 2019, según la Oficina de Análisis Económico, por debajo del 3.0% del año anterior, que fue el mejor año del mandato de Trump.

Pero el PIB del año pasado fue casi con certeza negativo, borrando todo o casi todo el crecimiento del año previo.

La primera estimación oficial del crecimiento interanual de 2020 se debe publicar el 28 de enero, y existe un amplio consenso de que será negativa. Los miembros de la Junta de la Reserva Federal y los presidentes del Banco de la Reserva Federal creen que la economía se contrajo en 2020. Su pronóstico medio, emitido el 16 de diciembre , fue de una disminución del 2.4% en relación con 2019, con estimaciones que van desde menos 1.0% a menos 3.3%. Los más de 60 economistas del sector privado encuestados por el Wall Street Journal este mes situaron la disminución promedio de 2020 en 2.5%.

La mayoría (73%) de los 48 analistas económicos encuestados por la Asociación Nacional de Economía Empresarial dijeron que creen que la economía no se recuperará a los niveles anteriores a la pandemia de covid-19 hasta la segunda mitad de 2021.

Crimen:



Biden asume el cargo en momentos en que las tasas de homicidios se disparan en todo el país, en ciudades, pueblos pequeños y áreas rurales por igual.

La cifra de homicidios en Estados Unidos disminuyó un 0.7% en 2017 y un 5.3% en 2018 , luego aumentó 0.3% en 2019 y comenzó a aumentar a principios del año pasado.

El FBI anunció el 15 de septiembre que un informe preliminar mostró un aumento del 14.8% en la cifra de homicidios durante los primeros seis meses del año pasado, en comparación con el mismo período del año anterior.

Ese aumento de los homicidios empeoró a medida que avanzaba el año. El 15 de diciembre, el FBI publicó, sin ningún comunicado de prensa ni conferencia de prensa, cifras preliminares de los primeros nueve meses del año, mostrando un aumento del 20.9% en los homicidios a nivel nacional, en comparación con el mismo período de 2019.

La ola de asesinatos se extendió por ciudades grandes y pequeñas. Los homicidios aumentaron un 29.3% en ciudades con 1 millón o más de habitantes, un 31.1% en ciudades de menos de 10,000 y un 9.5% en condados metropolitanos.

El informe nacional del FBI para todo 2020 no estará disponible durante meses. Sin embargo, el analista de datos Jeff Asher radicado en Nueva Orleans reporta un aumento de casi el 36% en el número de homicidios el año pasado en 58 ciudades importantes que publican sus estadísticas de delincuencia.

Salarios e inflación:



Biden asume el cargo con la inflación bajo control y el poder adquisitivo del sueldo semanal promedio en aumento.





IPC: El índice de precios al consumidor subió un 1.3% durante los 12 meses que terminaron en diciembre, continuando un largo período de baja inflación.

La cifra del año pasado se mantuvo baja por la caída de los precios de la gasolina y la recesión económica provocada por la pandemia . Pero el IPC aumentó solo un 2.3% en 2019 y un 1.9% en 2018. El aumento anual medio durante la última década es del 1.7%.





Salarios: Para aquellos que todavía los reciben, los sueldos están creciendo más rápido que los precios.

Los ingresos semanales promedio de todos los trabajadores del sector privado, en términos "reales" (ajustados a la inflación), subieron un 4.7% durante los 12 meses que terminaron en diciembre, al menos para aquellos que tienen la suerte de seguir trabajando.

La magnitud de ese fuerte aumento es hasta cierto punto una casualidad estadística. La pandemia de 2020 afectó más a los trabajadores en industrias de bajos salarios que a otros, elevando el promedio general.

Pero las ganancias de los salarios reales en general han aumentado desde que alcanzaron un punto bajo en julio de 2008 en el peor momento de la Gran Recesión. Subieron un 1.2% en 2017, un 1.4% en 2018 y subieron un 0.1% en 2019, por ejemplo.





Pobreza: La tasa de pobreza que hereda Biden aún no se puede precisar. La recesión pandémica perjudicó a las personas de bajos ingresos más que a otras , pero la ayuda federal masiva también se concentró en compensar ese impacto hasta cierto punto. La Oficina del Censo ni siquiera recopilará las cifras de ingresos y pobreza de 2020 hasta finales de este año y normalmente las publicará en septiembre, por lo que tendremos que esperar.

Incluso entonces, la imagen podría no ser muy clara. Las estadísticas de 2019 fueron distorsionadas por la pandemia , que comenzó a afectar justo cuando los encuestados del censo intentaban recopilar datos. Más personas de lo habitual no respondieron, y los investigadores del censo luego se dieron cuenta de que las personas de bajos ingresos no respondieron la encuesta con más frecuencia que otras, lo que aumentó las cifras de ingresos informadas y redujo el número que se pensaba que se encontraba en la pobreza. Los investigadores del censo escribieron que para 2019, "estimamos una tasa de pobreza del 11.1%" de la población, o alrededor de 36 millones de personas.

Deudas y déficits:



Biden hereda la mayor deuda federal desde la Segunda Guerra Mundial y un tesoro que pierde billones de dólares más cada año.





Deuda: La cantidad que el gobierno federal ha pedido prestado al público se situó en más de $21.6 billones en el último informe el 15 de enero. Eso es más del 50% más alto que hace apenas cuatro años y está creciendo rápidamente.

El tamaño de la deuda en dólares es fácilmente el más alto de la historia. También está avanzando hacia un nivel récord cuando se compara con el tamaño de la economía.

La deuda al final del último año fiscal, que finalizó el 30 de septiembre, se situó en 100.1% del producto interno bruto de la nación , según el Informe Económico 2021 del presidente , recién publicado el 15 de enero. La deuda solo ha sido más alta que esa cifra dos veces en la historia , en 1945 (103.9% del PIB) y 1946 (106.1%).





Déficit: El gasto federal superó los ingresos por una cifra récord de $3.1 billones en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre. En el año fiscal en curso el déficit está en vías de alcanzar los $2.3 billones incluso antes de que Biden haya firmado un solo proyecto de ley.

Biden planea hacerlo aún mayor, pues ha dicho que buscará un paquete de $1.9 billones para luchar contra la pandemia y sus efectos económicos. Podría no conseguirlo todo. Su partido controla tanto la Cámara como el Senado sólo por escasos márgenes.

Inmigración:

El muro: De camino a Texas el 12 de enero, Trump presumió que su administración había cumplido su emblemática promesa de campaña de 2016 y "completado el muro" en la frontera sur. Una vez en la frontera, Trump dijo que le había dado a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el "100% de lo que querían". Como escribimos , nada de eso es exacto.

Pero la barrera fronteriza sigue siendo significativamente más sólida que cuando Trump asumió el cargo. En total, se construyeron 453 millas de "sistema de muro fronterizo" durante la administración Trump, según un informe de estado de la CBP el 8 de enero. La mayor parte de eso, 373 millas, es un reemplazo de cercas primarias o secundarias que estaban deterioradas o de diseño obsoleto. Además, se han construido 47 millas de muro primario nuevo y 33 millas de muro secundario en lugares donde antes no había barreras.

Dado que la frontera terrestre en sí tiene 1,954 millas de largo, según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Estados Unidos, la nueva cerca construida por Trump cubre poco más del 20% de la frontera suroeste. Junto con lo que existía antes de que Trump asumiera el cargo, ahora hay alrededor de 701 millas de barreras a lo largo de la frontera suroeste, aproximadamente el 36% de la frontera total.

Biden hereda los fondos para construir otras 234 millas de barreras donde antes no existían, aunque el nuevo presidente ha dicho que no planea construir más muros.

Según las estimaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos consultadas por el Washington Post , habrá alrededor de $3.3 mil millones en fondos para barreras fronterizas no utilizados cuando Biden asuma el cargo. Si Biden detiene inmediatamente la construcción como prometió, le costaría a Estados Unidos alrededor de $ 700 millones rescindir esos contratos, lo que le ahorraría al gobierno estadounidense alrededor de $2.6 mil millones.





Detenciones: En su discurso desde la frontera en Texas el 12 de enero, Trump dijo que los cruces ilegales se han "desplomado absolutamente" debido a la construcción de su muro.

Las detenciones fronterizas aumentaron en el año fiscal 2019, y luego disminuyeron aproximadamente a la mitad en el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre. Es imposible determinar cuánto de esa disminución puede ser el resultado de las nuevas barreras construidas por la administración Trump, pero un informe del Pew Research Center que documenta la disminución se la atribuyó principalmente a una disminución mundial en el movimiento de migrantes debido a la pandemia de covid-19, y al hecho de que los gobiernos han cerrado total o parcialmente sus fronteras como resultado.

Pero las detenciones/expulsiones han repuntado en los últimos meses, por lo que Biden hereda niveles mensuales de detenciones que son más altos que los que heredó Trump. La detenciones y expulsiones fronterizas en el suroeste para octubre, noviembre y diciembre, los primeros tres meses del año fiscal 2021, son mayores que los tres meses antes de que Trump asumiera el cargo.

Polarización política:



Biden, quien ha prometido acercarse a los republicanos en un esfuerzo por unir al país, asume el cargo en medio de un momento de gran polarización política.

Más recientemente, una encuesta de CNN/SSRS publicada el 17 de enero, pero realizada entre el 9 y el 14 de enero, muestra que el 75% de los republicanos no cree que la victoria electoral de Biden sea legítima, en comparación con el 1% de los demócratas y el 31% de los independientes y otros que sienten lo mismo. Solo el 19% de los republicanos encuestados dijo que Biden ganó legítimamente, en comparación con el 99% de los demócratas y el 66% de los demás, incluidos los independientes.

Además, varios estudios muestran que la tendencia de los demócratas y republicanos a detestar y desconfiar de los miembros del otro partido ha ido en aumento durante décadas.

Hasta septiembre de 2019, por ejemplo, una encuesta del Pew Research Center reveló que la proporción de republicanos que les dieron a los demócratas una calificación de "frío", de 0 a 49 en una escala de un "termómetro de sentimientos", fue de hasta el 83%, 25 puntos porcentuales más que el 58% de diciembre de 2016, no mucho antes Trump tomar posesión . De manera similar, la proporción de demócratas que le dieron a los republicanos la misma calificación había aumentado al 79%, frente al 56% casi tres años antes.

Además, la misma encuesta reveló que el 77% de los republicanos y el 72% de los demócratas dijeron que los votantes de ambos partidos "no solo están en desacuerdo sobre planes y políticas, sino que tampoco pueden ponerse de acuerdo sobre los hechos básicos". Casi la mitad de ambos bandos (53% de los republicanos y 45% de los demócratas) dijeron que el otro casi no tiene buenas ideas. Y cuando se deja de lado la política , el 61% de los republicanos y el 54% de los demócratas siguen diciendo que los miembros del partido contrario no comparten sus mismos valores y objetivos.

Pero quizás hubo al menos algo positivo de una encuesta previa a las elecciones de Pew en octubre del año pasado: "La mayoría de los partidarios de Trump (86%) y Biden (89%) dicen que su candidato preferido, si es elegido, debería enfocarse en abordar las necesidades de todos los estadounidenses, 'incluso aunque eso implique decepcionar a algunos de sus partidarios'".

Nota del editor: Por lo general, producimos un informe trimestral llamado "Las cifras de Trump" en enero. Pero los libros sobre la presidencia de Trump aún no se han cerrado, por lo que haremos una contabilidad final a finales de este año.

