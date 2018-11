La madre que tuvo a su hija viva en el maletero por dos años es condenada a 5 años de prisión

"Solo hay una víctima, no dos, y esa es Séréna"

La defensa de la mujer trató durante el proceso presentar a la madre como una persona con problemas mentales que la habían llevado a negarse a sí misma el embarazo y, por tanto, a no reconocer a la bebé. De hecho, ella misma afirmó que veía a su hija como "una cosa" y que no aceptó que era un bebé hasta que la vio sonreír con 18 meses.

La acusación atacó esa estrategia. "Este proceso no es sobre la negación del embarazo", dijo el abogado Olivier Kern, quien defendió la "necesidad imperiosa de la condena" para que la mujer "comprenda que Séréna no es un no-acontecimiento". La mujer tiene otros tres hijos menores de 9, 14 y 15 años.

"Solo hay una víctima, no dos, y esa es Séréna", indicó Isabelle Faure-Roche, de la organización pública que supervisa ahora a la menor. "La única que va a estar destruida, rota para siempre será Sérena (...) cuya vida ya nunca será la misma", añadió.

El marido defiende la actuación de la esposa

Faure-Roche también reprochó a la familia de la madre el apoyo que le ha brindado y el "llorar no por Séréna, sino por la madre".

Sin embargo, en el proceso mostró apoyo a su esposa: "Ella no debería haber hecho eso, pero no lo hizo para hacerle daño a la niña, si no la habría matado. Ella ama a la pequeña", afirmó.