Familiares confirman que los restos humanos hallados en zona rural de Idaho corresponden a los niños desaparecidos

Aunque las autoridades no han revelado la identidad de los restos humanos desenterrados en la propiedad de Chad Daybell, padrastro de los niños, los abuelos del pequeño, Kay y Larry Woodcock, dijeron al Post Register in Idaho Falls que “los dos niños ya no están con nosotros”, en referencia a Joshua, que tenía 7 años al momento de su desaparición, y a Tylee, de 17 años.