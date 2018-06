Golpes, bolsas en la cabeza o abandonados desnudos: niños latinos denuncian abusos en el centro en el que estaban recluidos

“Cuando me ponían en la silla, me esposaban las muñecas”, dijo un inmigrante hondureño que fue encerrado en el lugar cuando tenía 15 años.



La demanda, que fue presentada por la ONG Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, recoge la historia de un joven mexicano de 17 años (del que no se cita el nombre) que fue detenido en la frontera. El adolescente huyó de un padre abusador y la violencia generado por los carteles de la droga para buscar asilo en Estados Unidos en 2015.