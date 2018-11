Condenan a 10 años de prisión a extesorero de Venezuela y amigo de Chávez Alejandro Andrade

Después de pasar diez años en prisión, Andrade entrará en un proceso de “libertad supervisada” hasta que se decida su deportación o estatus migratorio. Andrade tiene noventa días antes de entrar a prisión, y aún no se ha definido el lugar donde cumplirá la condena.

Durante la lectura de la sentencia Andrade pidió perdón por sus actos: “Buenos días, su señoría. Deseo pedirle perdón… asumo plena responsabilidad por los hechos por los que me declarado culpable”, dijo. “Como Tesorero tomé decisiones muy desacertaas que hoy lamento de todo corazón”.

Andrade contó frente a la corte que él ocupó el máximo cargo en el Fondo Único Social (FUS), organismo encargado de gestionar fondos para ayudas a los más desprotegidos y luego fue el jefe de la Oficina Nacional del Tesoro (2007-2011) y que después de ese año no volvió a ocupar cargos públicos ni a tener relación con el gobierno de Venezuela.

"El daño que has hecho"

Carlos Vechio, de Voluntad Popular, se le acertó y le recordó “el daño tan grande que le has hecho a Venezuela”. Andrade dio un paso atrás y su abogado se las ingenió para disolver el encuentro.

Dos bancos detrás de Andrade estaban tres mujeres de su familia. No estaba Manuel, el más conocido de sus hijos. Una de las mujeres tomaba nota de todo. Al final, salieron huyendo de las preguntas de los periodistas.

Al igual que llegó, Andrade salió de la corte sin esposas, caminado por sus propios pasos. Sus abogados no quisieron revelar dónde va a vivir ahora,que le confiscaron todos sus bienes, inluyendo cinco viviendas en Florida, caballos, vehículos y al menos 35 relojes de buena marca.

La corte estableció que el 25 de febrero de 2019 deberá iniciar su encierro en prisión. La defensa pidió que no lo enviaran a una cárcel privada sino federal y la jueza, Robin Rosenberg, dijo que lo estudiaría.

La defensa intentó reducir la sentencia a 87 meses, pero no lo logró y se decidió aceptar lo que pidieron los fiscales: 120 meses de prisión, además de las confiscaciones "de todo".

Uno de sus abogados, Bob Martínez, explicó que, aunque en el acuerdo de aceptación de culpa especifica que no habrá apelación "volveremos a presentar unas cosas que hoy no hemos presentados, con la intención de reducir la pena". Consultado sobre el pedido de captura que anunció el fiscal venezolano, Tareck Williams Saab, dijo que no tenía información y que es otro proceso que depende de las relaciones entre dos países, en este caso Estados Unidos y Venezuela.