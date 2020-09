Las afirmaciones falsas y exageradas de Biden sobre la Corte Suprema

El próximo mandato de la Corte Suprema

Al alegar que a los votantes debería dárseles la "oportunidad de que se escuchen sus opiniones sobre quién sirve en la corte", Biden sugirió en sus comentarios del 20 de septiembre que la nominación de alguien para sustituir a Ginsburg podría posponerse hasta después de las elecciones porque "no hay una sesión de la corte entre ahora y al final de las elecciones".

Confirmaciones más rápidas a la Corte Suprema

En 1975 el difunto juez asociado John Paul Stevens fue confirmado en 19 días; la ex jueza asociada Sandra Day O'Connor fue confirmada en 33 días en 1981, y Ginsburg fue confirmada en 42 días en 1993.

La lista del CRS no incluyó al juez asociado Brett Kavanaugh, quien fue confirmado en octubre de 2018. El voto de confirmación de Kavanaugh se produjo 88 días después de que Trump lo nominara formalmente el 10 de julio.

Biden se equivoca sobre los votantes anticipados

Michael McDonald , profesor de la Universidad de Florida que monitorea las estadísticas de votación anticipada , dijo que es poco probable que entre el 30% y el 40% de los estadounidenses hayan votado antes del 1 de octubre. Hasta el 21 de septiembre, al menos 165,000 votantes ya han emitido sus votos, según McDonald, aunque señala que los datos están incompletos porque algunos estados no reportan públicamente las estadísticas de votación anticipada. Para el 2 de octubre de 2016, al menos 74,836 personas habían votado anticipadamente.

"Me sorprendería si tuviéramos entre el 30 y el 40% de todos los votos emitidos para el 1 de octubre", nos dijo McDonald en un correo electrónico. "Parece que sí estamos adelantados en comparación con elecciones previas, pero en las elecciones previas, la votación anticipada alcanzó su punto máximo conforme nos acercamos al día de las elecciones. Además, algunos estados no habrán comenzado a enviar boletas por correo a los votantes antes del 1 de octubre".

El 1 de octubre faltarán 33 días para las elecciones del 3 de noviembre. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), algunos estados comienzan a votar anticipadamente incluso 45 días antes, pero el tiempo promedio de inicio es de 22 días. Algunos de los estados más grandes, como California, Nueva York, Texas, Ohio y Massachusetts, no comienzan a votar anticipadamente hasta después del 1 de octubre, según la NCSL.

Lista de nominados potenciales

"No podemos seguir reescribiendo la historia, alterando las normas, ignorando nuestro preciado sistema de controles y equilibrios", dijo Biden. "Eso incluye todo este asunto de publicar una lista de posibles nominados que yo propondría. Ahora dicen que, después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, dijeron: 'Biden debería publicar su lista'. No es de extrañar que la campaña de Trump me pidiera que publicara la lista solo después de que ella falleciera. Para ellos es un juego. Es una jugada para elevar las emociones y la ira".