La verdad sobre 'el muro de Trump': ¿Se contruyeron las millas que prometió?

La mayor parte del muro construido hasta la fecha ha sido para sustituir cercas existentes, deterioradas o inadecuadas, a pesar de los planes previos para construir nuevas barreras donde antes no existían. En 2018, un funcionario de la administración testificó que su agencia construiría 316 millas de nuevas barreras para peatones, "además de lo que hay ahora". Pero hasta la fecha solo se han construido unas 40 millas de esta nueva cerca.

Otros expertos en la frontera advierten que no se debe minimizar el impacto de la cerca que se ha usado como reemplazo. En algunos casos, las nuevas barreras que se erigieron reemplazaron cercas que estaban hechas con pistas de aterrizaje de la era de Vietnam. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos [CBP, por sus siglas en inglés] también ha sustituido casi 200 millas de barreras para vehículos -del tipo que las personas podrían atravesar caminando- con obstáculos de acero de 30 pies de altura, iluminación y otras tecnologías.

Esto ha resultado, dicen los expertos en fronteras, en un mosaico de cercas. No obstante, sin puntos de referencia compartidos públicamente para la "finalización" del muro, Trump se ha declarado una cuasi victoria.

Como hemos escrito , al contrario de la afirmación de Trump, Biden no ha dicho que planea "derribar el muro". Pero Biden sí prometió en agosto que, de ser elegido, "no habrá ni un metro más de construcción de muro en mi administración".

Según un reporte de estado de la CBP , Estados Unidos ha construido 438 millas de "sistema de muro fronterizo" bajo Trump, a partir del 18 de diciembre. La mayor parte de eso, 365 millas, como dijimos, es un reemplazo de cercas primarias o secundarias que estaban deterioradas o de diseño obsoleto. Además, se han construido 40 millas de muro primario nuevo y 33 millas de muro secundario en lugares donde antes no había barreras.

La CBP dice que tiene fondos para construir otras 241 millas de cercas donde antes no había barreras. Pero los expertos en la frontera dicen que la mayor parte de eso no se va a construir.

Según actualizaciones de la CBP , en los últimos tres meses se han construido aproximadamente 31 millas de nuevo muro en áreas donde antes no había barreras. A ese ritmo, y suponiendo que Biden detenga inmediatamente la construcción de nuevos muros como prometió, la administración completará menos de una cuarta parte de las nuevas millas para las que tiene fondos, y eso será muy inferior a las nuevas millas de muro que Trump había prometido originalmente.

¿Qué prometió Trump: merece cronología?

Aunque la plataforma del Partido Republicano de 2016 declaró que "el muro fronterizo debe cubrir la totalidad de la frontera sur y debe ser suficiente para detener el tráfico de vehículos y peatones", eso no fue lo que Trump dijo durante la campaña.

¿Cuál era el plan de la administración Trump?

Un reporte de julio de 2020 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el informe finalmente presentado por la CBP [la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos] - el "Estudio y estrategia integral de la frontera sur" - tenía cuatro meses de retraso (después de la fecha límite de 180 días impuesta por la orden ejecutiva). El inspector general dijo que el plan era inadecuado porque la CBP no demostró que podía adquirir los terrenos necesarios para llevar a cabo su plan y la agencia no justificó las prioridades que estableció en el plan.

Específicamente, [el reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional] establece que la CBP "no llevó a cabo un Análisis de Alternativas para evaluar y seleccionar las soluciones más efectivas, apropiadas y asequibles para obtener el control operativo de la frontera sur según las instrucciones, sino que se basó en soluciones fronterizas anteriores y obsoletas para identificar materiales alternativos para cumplir con el requisito de su misión. Y… no usó una metodología sólida y bien documentada para identificar y priorizar inversiones en zonas de toda la frontera que se beneficiarían más de las barreras físicas".

Nuevamente, hasta la fecha, se han construido 40 millas de cercas nuevas donde antes no había barreras.

¿Dónde se construyó?

Un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno [GAO, por sus siglas en inglés], publicado en julio de 2019, reveló que el Plan de Mejora de la Seguridad Fronteriza 2018 de la CBP "no explica cómo los proyectos abordarán las necesidades de seguridad de mayor prioridad".

Laiken Jordahl , del Centro para la Diversidad Biológica, quien se opone a la construcción de cercas, nos dijo en una entrevista telefónica que el proyecto siempre ha estado envuelto en un velo de misterio, y que la CBP no ha compartido con el público ningún análisis de dónde cree que se debería construir un muro para lograr el máximo impacto.

"Nunca ha habido ningún tipo de planificación estratégica", dijo Jordahl. "Ciertamente, no se ha presentado nada al público en general" sobre dónde pretende la CBP construir el muro y por qué. "Desde el primer día, esto nunca se ha tratado de tácticas. Ha sido una campaña teatral desde el principio".

Scott Nicol , copresidente del equipo Borderlands de Sierra Club, nos dijo por correo electrónico: "Se han completado más millas allí, pues no hay necesidad de expropiar propiedad privada, pero las millas en construcción se encuentran en las ubicaciones más accidentadas, técnicamente desafiantes y ambientalmente destructivas".

"Así que no se ha construido nada en ninguna de esas propiedades [no adquiridas]", dijo Nicol.

"La construcción que se ha producido en el sector del RGV (todavía no se ha erigido nada en el sector de Laredo) se enfocó primero en las propiedades del refugio de Vida Silvestre y Pesca de Estados Unidos que forman parte del sistema del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle del Bajo Río Grande", dijo Nicol. "Eso es tremendamente destructivo para el medio ambiente, pero no se traduce en más de una milla de muro en múltiples segmentos desconectados. También ha habido algunos propietarios cuyas propiedades han sido embargadas donde se han construido muros".

"Los contratistas ... han construido en los terrenos tan pronto como el gobierno los adquiere, pero, debido al tiempo que lleva expropiar, solo se ha construido una fracción de estos muros" , dijo Nicol. "Entonces, por ejemplo, el contrato de Southwest Valley Constructors es por 11,45 millas de muro, pero solo han podido construir 2 o quizás 3 millas en 6 o 7 tramos desconectados y relativamente cortos. Lo mismo sucede con los otros contratos en el condado de Hidalgo [Texas], que se encuentra en el medio del sector del RGV. En el condado de Cameron [Texas] no ha habido ninguna construcción, y en Starr [condado de Texas] ha habido un total de 3 o 4 millas".

Según el informe de la GAO, está previsto que se construyan 107 millas de un nuevo muro fronterizo en el Valle del Río Grande, pero Nicol dijo: "En este momento, se ha erigido un total de 6 o 7 millas, y esos son contratos dispersos en lugar de completados". Se supone que el sector de Laredo recibirá 123 millas de cercas nuevas, pero Nicol dijo que aún no las han construido.

Gil Kerlikowske , quien se desempeñó como comisionado de la CBP con el presidente Barack Obama, dijo que los problemas con la adquisición de propiedades de propietarios privados en Texas significan que la cerca no se levantará en áreas donde hay más cruces fronterizos ilegales.

¿Cuánto costó y quién pagó?

Trump, por supuesto, prometió en repetidas ocasiones que México pagaría el muro. Y eso no ha sucedido , a pesar de las falsas afirmaciones de Trump de que México está pagando de alguna manera mediante el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o mediante un peaje fronterizo .

Y es poco probable que la administración Trump pueda gastar tanto. Según las estimaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos consultadas por el The Washington Post , habrá alrededor de $3,300 millones en fondos para barreras fronterizas sin utilizar cuando Biden asuma el cargo . Si Biden detiene inmediatamente la construcción como prometió, le costaría a Estados Unidos alrededor de $700 millones rescindir esos contratos, lo que le ahorraría al gobierno estadounidense alrededor de $2,600 millones.