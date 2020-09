La engañosa comparación de Trump entre el coronavirus y la gripe

Un nuevo libro del periodista Bob Woodward muestra que el presidente Donald Trump intentó restarle importancia a la gravedad del nuevo coronavirus -covid-19- a pesar de que sabía cuán peligroso era.

Una forma en que lo hizo fue comparando el coronavirus con la gripe, a pesar de que le dijo a Woodward a principios de febrero que el coronavirus era mucho más letal. En las primeras etapas de la pandemia del covid-19, Trump comparó engañosamente el total de muertes de toda una temporada de gripe con las cifras preliminares de muertes por coronavirus.

Woodward escribió en "Rage" que, el 28 de enero en una reunión informativa sobre inteligencia, el asesor de seguridad nacional Robert C. O'Brien le dijo a Trump que el virus sería la "mayor amenaza a la seguridad nacional" que enfrentaría.

Posteriormente en entrevistas grabadas, Trump le recalcó a Woodward cuán letal podría ser la enfermedad. En una conversación del 7 de febrero, Trump le dijo a Woodward, "esto es una cosa letal" y añadió que podría ser cinco veces más mortífera que la gripe. Trump indicó: "También es más letal que las... ya sabes, incluso que las gripes fuertes".

Sin embargo, como ya hemos escrito, desde el 22 de enero hasta marzo, Trump minimizó constantemente el peligro de la enfermedad. A menudo lo hacía comparándola con la gripe, como hizo en una asamblea pública virtual de Fox News el 24 de marzo.

Trump, 24 de marzo: Aquí traje algunas cifras. Cada año perdemos miles y miles de personas a causa de la gripe. Y no cerramos el país, quiero decir, todos los años. Entonces, cuando escuché la cifra, ya sabes, tenemos un promedio de 37,000 personas al año. ¿Pueden creerlo? Y, de hecho, este año estamos teniendo una temporada de gripe mala. Pero perdemos miles y miles de personas al año a causa de la gripe. Nunca cerramos el país. Perdemos una cifra mucho mayor a causa de accidentes automovilísticos. No llamamos a las compañías automotrices para decirles: "Dejen de fabricar automóviles. Ya no queremos automóviles". Tenemos que regresar al trabajo.

Trump frecuentemente dijo que la enfermedad simplemente desaparecería. El 10 de febrero, declaró: "¿Saben? mucha gente piensa que esto desaparecerá en abril con el calor, a medida que suba el calor".

El 19 de marzo, Trump le comentó a Woodward que estaba minimizando la amenaza a propósito. "Siempre quise restarle importancia", dijo, y añadió, "Todavía me gusta restarle importancia, porque no quiero crear pánico".

Según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, hasta el 9 de septiembre los casos de coronavirus llegaron a 6,354,869 y la muertes sumaron 190,589 en Estados Unidos.

A pesar de conocer la gravedad de la amenaza, estos fueron algunos de los comentarios que hizo el presidente en declaraciones públicas, entrevistas y tuits desde el 22 de enero hasta marzo, comparando a menudo el nuevo coronavirus con la gripe, como minimizando el peligro.

22 de enero: "Lo tenemos totalmente controlado. Es una persona que viene de China. Lo tenemos controlado. Todo va a estar bien", dijo Trump en una entrevista con CNBC.

10 de febrero: "Ahora bien, el virus del que estamos hablando... ¿Saben? mucha gente piensa que esto desaparecerá en abril con el calor, a medida que suba el calor. Como es habitual, desaparecerá en abril. Sin embargo, estamos en muy buenas condiciones. Tenemos 12 casos... 11 casos, y muchos de ellos están en buenas condiciones ahora", afimó Trump en la Casa Blanca.

26 de febrero: "Quiero que comprendan algo que me sorprendió cuando lo vi, y hablé con el Dr. [Anthony] Fauci sobre esto, y quedé verdaderamente asombrado, y creo que la mayoría de la gente se asombra al escucharlo: la gripe, en nuestro país, mata de 25,000 a 69,000 personas al año. Eso me resultó sorprendente. Y, hasta ahora, si miran lo que tenemos con las 15 personas y su recuperación, una está ... una está bastante enferma, pero con suerte se recuperará, pero las otras están en muy buen estado. Pero, piensen en eso: de 25,000 a 69,000. En los últimos 10 años, hemos perdido a 360,000".

"Esto se terminará. Esto se terminará. Miren la temporada de gripe. ¿Ya les dije 26,000 personas? Nunca había oído hablar de una cifra semejante. De 26,000 a 69,000 personas, Doctor, usted me lo dijo antes. 69,000 personas mueren cada año - de 26 [mil] a 69 [mil] - cada año a causa de la gripe. Ahora, imagínense eso. Es increíble".

"Pero cuando mencioné la gripe, dije... de hecho, les pregunté a varios médicos. Dije: '¿Esto es como una gripe?' Porque la gente muere de gripe. Y esto es muy inusual. Y es un poquito diferente, pero de cierta forma es más fácil y de cierta forma es un poco más difícil".

"Pero es un poquito como la gripe. Es un poco como la gripe común contra la que nos vacunamos. Y esencialmente tendremos una vacuna contra la gripe para esto de forma bastante rápida", comentó Trump en una reunión informativa de la fuerza de tarea contra el coronavirus de la Casa Blanca.

27 de febrero: "Va a desaparecer. Un día, es como un milagro, desaparecerá", dijo Trump en una reunión en la Casa Blanca con líderes afroestadounidenses.

28 de febrero: "Así que es una cifra de la que nadie sabía y de la que me enteré recientemente, y me sorprendió escucharla, 35,000 personas en promedio mueren cada año a causa de la gripe. ¿Alguien lo sabía? 35,000, eso es mucha gente. Podrían llegar a 100,000. Podrían ser 27,000. Dicen que por lo general mueren un mínimo de 27 [mil], sube a 100,000 personas al año, y hasta ahora, no hemos perdido a nadie a causa del coronavirus en Estados Unidos. Nadie. Y no significa que no sucederá y estamos totalmente preparados. No significa que no sucederá. Pero piénselo, oigan esa cifra de 35 [mil] y 40,000 personas y no hemos perdido a nadie. Y uno se pregunta, la prensa está en modo histérico", dijo Trump en un mitin en North Charleston, Carolina del Sur.

4 de marzo: "[Tenemos] una cifra muy pequeña de personas [infectadas] en este país. Tenemos un gran país. El mayor impacto que tuvimos fue cuando sacamos a las más de 40 personas [de un crucero]. … Las trajimos de regreso. Las pusimos en cuarentena inmediatamente. Pero súmenle eso a las cifras. Pero si no le suman eso a las cifras, estamos hablando de cifras muy bajas en Estados Unidos". Trump en una reunión en la Casa Blanca con directores ejecutivos de aerolíneas.

4 de marzo: "Ahora, con la gripe común, ya saben, tenemos un promedio de 27,000 a 77,000 muertes al año. ¿Quién se lo habría imaginado? Nunca supe eso, hasta hace seis u ocho semanas. Hice esa pregunta. Dije, ¿cuántas personas mueren de gripe? Ya saben, siempre estás escuchando sobre la vacuna contra la gripe, la vacuna contra la gripe, vacúnate contra la gripe. Pero dije, ¿cuántas personas mueren de gripe? Y me dijeron, señor, perdemos entre 27,000 y, ya saben, una cifra cercana a las 70 [mil]. Creo que llegamos a tener 100,000 personas muertas en 1990, si pueden creerlo. Pero para mucha gente, independientemente de eso, creo que es un promedio de 36,000 personas al año. Entonces dije, caramba. Y ése es... ahora, ése es un porcentaje que está por debajo del 1% de forma muy sustancial. Así que sería interesante ver cuál es esa diferencia. Pero, saben, una vez más, muchas personas no lo reportan porque contraen el coronavirus, y mejoran relativamente rápido. No tan grave". Trump en una entrevista con Sean Hannity de Fox News.

6 de marzo: "Hemos tenido 11 muertes, y en gran parte han sido personas mayores que son ... que eran vulnerables a lo que está sucediendo. Ahora, supongo que ése sería el caso con una gripe regular también. Si alguien es anciano y se encuentra débil o enfermo, también es vulnerable a la gripe común. Ya sabes, me estaban diciendo hace un momento que la gripe común mata a las personas y que los ancianos son como que más propensos".

"Bueno, estamos considerando diferentes cosas [para lidiar con el coronavirus]. Pero también estamos considerando el hecho de que el año pasado tuvimos aproximadamente 36,000 muertes debido a lo que se conoce como gripe. Y a mí me ... cuando escuché esto por primera vez hace cuatro, cinco, seis semanas, cuando escuché la cantidad de personas que murieron con la gripe, me sorprendió escucharlo. Una cifra de 27,000 a 70,000 o 77,000. Y creo que dijeron, que en 1990, que fue muy malo en particular; fue [una cifra] más alta que ésas". Trump después de un recorrido de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC, por sus siglas en inglés).

9 de marzo: "Así que el año pasado, 37,000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común. Muere un promedio de entre 27,000 y 70,000 por año. No se cierra nada, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de Coronavirus, con 22 muertes. ¡Piensen en eso!". Trump en un tuit.

10 de marzo: "Miren, en este momento, creo que estamos en 26 muertes, y si vemos la gripe ... la gripe, para este año ... estamos en 8 mill ... tenemos 8,000 muertes. Y, ya saben, cientos de miles de casos, pero tenemos 8,000 muertes. Así que tenemos 8,000 contra 26 muertes, en este momento. Habiendo dicho todo eso, nos estamos tomando esto increíblemente en serio y creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno. Y, una vez más, el trabajo del equipo especial, encabezado por el vicepresidente, ha sido fantástico".

"Y estamos preparados y estamos haciendo un excelente trabajo con eso. Y desaparecerá. Solo mantengan la calma. Desaparecerá". Trump después de reunirse con senadores republicanos.

13 de marzo: Trump declaró una emergencia nacional relacionada con el nuevo coronavirus.



Este artículo de datos fue publicado originalmente por FactCheck.Org el 9 de septiembre de 2020.

