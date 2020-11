La Constitución no dice que un candidato puede simplemente declararse ganador

¿Acaso dice la Constitución [de Estados Unidos] que, si Trump se declara ganador en cualquier momento el 3 de noviembre, gana automáticamente? No, eso no es cierto. Esto es una sátira del presentador de radio de Houston Michael Berry.



Aunque probablemente le haya quedado claro a la audiencia del presentador del programa de entrevistas que este comentario pretendía ser una sátira para darles cuerda a los liberales, algunas personas que vieron la publicación no entendieron ese contexto. No hay nada en la Constitución de Estados Unidos que diga que un candidato o presidente en ejercicio puede simplemente declararse ganador en cualquier momento durante el día de las elecciones. Es posible que los resultados finales de las elecciones no se conozcan durante días o incluso semanas después de las elecciones.