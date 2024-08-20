Alcalde en Georgia enfrenta cargos por llevarle una botella de ginebra a reos de una prisión estatal

Video Alcaldía de Paterson busca recuperar salario que recibieron policías arrestados por corrupción

El alcalde de un pequeño poblado en Georgia enfrenta cargos penales por haber llevado de forma ilegal una botella de ginebra a reos de una prisión estatal que trabajaban en una zanja.

Benjamin “Benji” Cary Cranford, alcalde de la pequeña ciudad de Thomson, de unos 7 mil habitantes, fue acusado el miércoles y arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Georgia.

Enfrenta cargos por delitos graves por proporcionar artículos prohibidos a los reclusos e intentar cometer un delito grave.

La acusación formal contra Cranford, de 52 años, fue emitida el miércoles en el Tribunal Superior del Condado de McDuffie.

El documento dice que el funcionario condujo hasta una tienda el 3 de junio, compró una botella de ginebra Seagram's Extra Dry y la dejó en una zanja donde trabajaban reos del Institución Correccional del Condado de Jefferson.

El 6 de junio, la policía de Thomson pidió al GBI que investigara la denuncia de que Cranford dio alcohol a los reclusos, dijo el GBI.

Los agentes arrestaron a Cranford en el ayuntamiento de Thomson, a unas 118 millas al este de Atlanta, después de una reunión del consejo municipal y se lo llevaron esposado, informó la televisora local WRDW-TV .

Liberan al alcalde tras pago de fianza de 5,000 dólares

Cranford no respondió a las preguntas de los periodistas después de que lo liberaran de la cárcel del condado de McDuffie el miércoles tras pagar una fianza de 5,000 dólares.

Hasta el jueves, los registros judiciales no incluían un abogado para Cranford, y éste aún no ha comparecido ante un juez.

Otros funcionarios de la ciudad declinaron hacer comentarios sobre el caso.

“Como entendemos que los cargos en este caso no están relacionados con los deberes del Sr. Cranford como funcionario electo, no tenemos ningún comentario que hacer”, dijo Jason Smith, director de desarrollo comunitario local que se desempeña como portavoz de la ciudad.

Cranford podría ser suspendido de su cargo hasta que se resuelvan los cargos si un panel recomienda al gobernador Brian Kemp que los cargos perjudican la capacidad de Cranford para actuar como alcalde.

Otros funcionarios han sido suspendidos cuando enfrentaron cargos por delitos graves que no estaban directamente relacionados con su cargo.

Cranford ganó las elecciones el año pasado, venciendo a Kenneth Usry, que llevaba 12 años en el cargo.

Antes de ser elegido, Cranford era un contratista de pavimentación y luego llegó a un acuerdo en una demanda que lo acusaba de haber intentado ocultar activos a una compañía de fianzas que estaba obligada a pagar algunas de las deudas de la compañía.

