Sentencian a 130 años de cárcel a Richard Allen, el hombre que degolló a las adolescentes Abigail Williams y Liberty German en Indiana

Video Declaran culpable a Richard Allen por el asesinato de las niñas Abigail Williams y Liberty German en Indiana

Un hombre de Indiana condenado por los asesinatos en 2017 de dos adolescentes que desaparecieron durante una caminata invernal fue sentenciado el viernes a un máximo de 130 años de prisión.

Richard Allen, de 52 años, fue condenado el 11 de noviembre por los asesinatos de Abigail Williams, de 13 años, y Liberty German, de 14, conocidas como Abby y Libby en la pequeña ciudad natal de las adolescentes, Delphi.

Un jurado lo declaró culpable de dos cargos de asesinato y dos cargos de asesinato mientras cometía o intentaba cometer un secuestro.

El juez especial del caso, Fran Gull, del Tribunal Superior del condado de Allen, condenó a Allen por dos de los cuatro cargos de asesinato y le impuso el máximo de 65 años por cada cargo, que se cumplirán consecutivamente.

La audiencia de sentencia, que incluyó declaraciones de seis familiares de los adolescentes, duró menos de dos horas.

Defensa del sentenciado dice que apelará la sentencia por doble homicidio

Una vez concluida la audiencia, una de las abogadas defensoras de Allen, Jennifer Auger, dijo a los periodistas que planean apelar y buscar un nuevo juicio.

“Lo que pasaron fue inimaginable”, dijo Auger. Agregó que la defensa planea dar una declaración más detallada más adelante, “pero hoy no es el día para eso”.

Allen, quien ha insistido en decir que es inocente, se había enfrentado a entre 45 y 130 años de prisión por los asesinatos de las adolescentes de Delphi, que fueron encontradas muertas en febrero de 2017, degolladas, un día después de que desaparecieron mientras caminaban durante un día libre en escuela.

Allen también vivía en Delphi y cuando fue arrestado en octubre de 2022, más de cinco años después de los asesinatos, trabajaba como técnico de farmacia en una farmacia a solo unas cuadras del tribunal del condado donde luego fue juzgado.

Su juicio, que duró una semana, se produjo después de repetidos retrasos, una filtración de pruebas, el retiro de sus defensores públicos y su reinstalación por parte de la Corte Suprema de Indiana.

El caso, que incluía múltiples pruebas incriminatorias, ha atraído durante mucho tiempo una enorme atención por parte de los entusiastas de los crímenes reales.

Luego de que el juez levantó una prohibición de hacer declaraciones sobre el caso, la policía y los fiscales celebraron una conferencia de prensa donde agradecieron a los investigadores por su trabajo que ayudó con el arresto y el procesamiento de Allen.

"No hay duda de que se ha hecho justicia y hoy es el día", dijo el sheriff del condado de Carroll, Tony Liggett.

Él y otros destacaron el trabajo de un trabajador jubilado del gobierno estatal que se ofreció como voluntario en marzo de 2017 para ayudar a la policía a organizar las pistas recibidas como parte de la investigación, y que descubrió una pieza clave de información que llevó a los investigadores hasta Allen.

El abuelo de German, Mike Patty, agradeció al jurado, a los investigadores, a los fiscales y a Gull mientras una foto de German y Williams, sonriendo con ropa invernal, se proyectaba en una pantalla detrás de él durante la conferencia de prensa.

“Se ha hecho justicia para las niñas”, dijo

Gull, el juez especial que supervisó el juicio de Allen, provenía del condado de Allen, en el noreste de Indiana, al igual que el jurado.

Las siete mujeres y cinco hombres estuvieron aislados durante todo el juicio, que comenzó el 18 de octubre en Delphi, la ciudad natal de las niñas de unos 3,000 residentes, a unas 60 millas al noroeste de Indianápolis.

Un familiar dejó a los adolescentes en una ruta de senderismo en las afueras de Delphi el 13 de febrero de 2017. Las estudiantes de octavo grado no llegaron al lugar de recogida acordado y se reportó su desaparición esa noche. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en una zona boscosa cerca de un puente de ferrocarril abandonado que habían cruzado.

Las múltiples pruebas que incriminan al sentenciado por homicidio de las dos menores

En sus argumentos finales en el juicio de Allen, el fiscal del condado de Carroll, Nicholas McLeland, dijo al jurado que Allen, armado con una pistola, obligó a las jóvenes a abandonar la ruta de senderismo y había planeado violarlas antes de que una camioneta que pasaba le hiciera cambiar sus planes y les cortara el cuello.

McLeland dijo que una bala no percutida encontrada entre los cuerpos de los adolescentes "había pasado por" la pistola Sig Sauer calibre .40 de Allen.

Una experta en armas de fuego de la Policía Estatal de Indiana le dijo al jurado que su análisis vinculaba la bala con la pistola de Allen.

McLeland dijo que Allen era el hombre visto siguiendo a las adolescentes a través del puente Monon High en un video granulado con teléfono celular que German había grabado.

Y dijo que se podía escuchar la voz de Allen en ese video diciéndoles a los adolescentes: “Cerro abajo” después de cruzar el puente.

McLeland también señaló que Allen había confesado repetidamente los asesinatos, en persona, por teléfono y por escrito. En una de las grabaciones que reprodujo para el jurado, se podía escuchar a Allen diciéndole a su esposa: “Yo lo hice. Maté a Abby y Libby”.

La defensa de Allen argumentó que sus confesiones no eran confiables porque enfrentaba una grave crisis de salud mental mientras estaba bajo la presión y el estrés de estar encerrado en aislamiento, vigilado las 24 horas del día y burlado por personas encarceladas con él.

Un psiquiatra llamado por la defensa testificó que meses de aislamiento podían hacer que una persona delirara y fuera psicótica.

El abogado defensor Bradley Rozzi dijo en sus argumentos finales del juicio que ningún testigo identificó explícitamente a Allen como el hombre visto en la ruta de senderismo o en el puente la tarde en que las niñas desaparecieron.

También dijo que ninguna huella digital, ADN o evidencia forense vincula a Allen con la escena del crimen.

