Su hijo chocó un carro deportivo a alta velocidad y mató a un amigo. Ella ahora también podría ir a la cárcel

Los padres de un joven que murió en un accidente automovilístico en Michigan mientras uno de sus amigos conducía a alta velocidad buscan que las autoridades busquen responsabilidades contra la madre del conductor, quien sobrevivió.

De acuerdo con una carta enviada por la familia del joven fallecido, identificado como Flynn MacKrell, de 18 años, al Fiscal del Condado de Wayne, en Michigan, esperan que la madre del conductor, Kiernan Tague, de 17, también sea llevada ante la justicia.

Los familiares sostienen que la madre de Tague, Elizabeth Puleo Tague, residente de Grosse Pointe Farms, un suburbio de Detroit, sabía de los hábitos al volante de su hijo y aun así le permitía conducir automóviles deportivos.

“Existe una causa probable para presentar cargos criminales contra Elizabeth Tague. Los reportes de la policía y la investigación claramente ilustran que no solo los hábitos al volante del señor Tague eran criminales”, dice la carta. “Pero que su madre estaba íntimamente al tanto de su conducta”.

La familia de MacKrell sostuvo en el documento que Puleo Tague fue omisa en tomar las acciones que una persona “razonable” tomaría para prevenir el daño que ocasionó su hijo.

Según reportes de la Policía, Puleo Tague en varias ocasiones reprendió a su hijo por conducir a alta velocidad.

La madre le escribió en mensaje de texto que le preocupaba que con regularidad excediera los límites de velocidad.

Ella regularmente monitoreaba la forma en que él conducía a través de una aplicación móvil de seguridad llamada Life360, que envía alertas cuando se excede la velocidad en un vehículo.

“Tengo capturas de pantalla tuyas conduciendo a 123 millas por hora, me asusta profundamente”, le escribió a su hijo.

Puleo Tague compró un vehículo más rápido pese a hábitos de su hijo

De acuerdo con reportes, pese a que ella sabía de los hábitos al volante de Kiernan Tague, no solo no le retiró las llaves de un Audi deportivo, sino que semanas antes del trágico accidente, el 17 de noviembre de 2023, ella adquirió un vehículo más rápido.

La madre también le permitió conducir la nueva camioneta modelo BMW X3 serie M, que puede alcanzar hasta 177 millas por hora.

Ese fue el vehículo en el que murió Flynn MacKrell luego de que Kiernan Tague perdió el control al conducir a 105 millas por horas en una calle residencial de Grosse Pointe Farms.

Kiernan Tague apenas había recogido a MacKrell unos minutos antes y planeaban jugar videojuegos más tarde.

Registros policiacos indican que el joven estrelló el vehículo en un poste y después se impactó en un árbol.

Un investigador dijo que el vehículo fue conducido a tan alta velocidad que el motor, la transmisión, el eje frontal y el compartimiento del pasajero se partieron en dos y quedaron regados sobre la calle.

Kiernan Tague permanece preso en una cárcel del Condado de Wayne en espera de un juicio en el que enfrentará cargos de homicidio en segundo grado.

Es como si le hubiera entregado un rifle AR-15, dice madre de la víctima

En una entrevista con el diario Detroit Free Press, la madre de Flynn MacKrell, Anne Vanker, criticó la permisividad de Puleo Tague.

"Ella estaba sentada sobre una bomba de tiempo. Sabía que él estaba fuera de control, pero básicamente le consiguió un arma. Es como si ella le hubiera entregado un AR-15", dijo Vanker al medio de comunicación.

Por este motivo es que la familia está pidiendo al Fiscal del Condado de Wayne, Kym Worthy, que presente cargos en contra de Puleo Tague.

Thad MacKrell, padre del joven fallecido, también dijo en una entrevista que la madre de Kiernan Tague debió retirar las llaves de los vehículos a su hijo.

Las similitudes en casos donde los padres también fueron castigados por delitos de hijos

Medios de comunicación en Michigan han destacado las similitudes entre las acusaciones de los padres de MacKrell con los cargos que fueron presentados contra los padres de un joven que asesinó a compañeros en la Preparatoria Oxford, en Michigan, en el 2021.

Luego de que Ethan Crumbley, entonces de 15 años, mató a cuatro estudiantes de la escuela, fiscales locales también fincaron cargos en contra de sus padres, James y Jennifer Crumbley, por ser omisos en el cuidado del arma que su hijo utilizó sin su permiso.

Ambos actualmente purgan una condena de 10 años de prisión, mientras que su hijo fue sentenciado a cadena perpetua por el crimen.

