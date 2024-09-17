Sean ‘Diddy’ Combs, detenido sin fianza tras acusación de encabezar una “organización criminal” que abusó de mujeres

Video Arrestan a Sean ‘Diddy’ Combs en un hotel en Nueva York: esto se sabe

El rapero Sean 'Diddy' Combs fue formalmente acusado de tráfico sexual, crimen organizado y transportación de mujeres para prostituirlas, de acuerdo con la acusación criminal presentada por fiscales.

Combs, también conocido como Puff Daddy, fue acusado en un tribunal federal de encabezar una “organización criminal” que por años amenazó y abusó de mujeres.

Las acusaciones en contra del rapero dicen que Combs incurrió en secuestro, sobornos y obstrucción de la justicia.

Según los fiscales, Combs obtuvo ayuda de empleados para llevar a cabo sus actos criminales.

El rapero fue arrestado este lunes en un hotel de Manhattan luego de que en marzo sus propiedades en California y Florida fueron cateadas.

La defensa de Combs dijo tras el arresto que estaban “decepcionados” de la decisión de los fiscales de interponer cargos contra el productor de hip hop. El rapero ya había enfrentado cuestionamientos en meses recientes por supuestas agresiones sexuales.

Combs estuvo en el centro de las batallas de hip hop de la costa este y la costa oeste de la década de 1990 como socio y productor de Notorious B.I.G., quien fue asesinado a tiros en 1997.

Pero al igual que muchos de los que sobrevivieron a la época, su imagen pública se había suavizado con la edad hasta ser una figura elegante de fiestas en Hollywood y los Hamptons, un hombre de negocios y un padre cariñoso que mimaba a sus hijos, algunos de los cuales perdieron a su madre en 2018.

Combs se declaró inocente de todos los cargos levantados en su contra.

La corte le negó el beneficio de libertad bajo fianza

La jueza federal Robyn Tarnofsky negó otorgar el beneficio de libertad bajo fianza a Coms, quien permanecerá detenido mientras enfrenta los cargos de los que se le acusa.

La jueza explicó que los delitos que se le atribuyen a Coms pueden ocurrir “a puertas cerradas”, incluso cuando el sospechoso es vigilado.

Tarnofsky dijo además que no existían las condiciones que aseguraran que el acusado compareciera ante el tribunal si era liberado.

Los abogados defensores de Combs propusieron un régimen de detención domiciliaria con una fianza de $50 millones, garantizada por su residencia en Miami, según una moción de fianza presentada durante la audiencia.

Después de que la moción fue negada, los abogados de Combs anunciaron que apelarían la decisión de la jueza.

"Va a limpiar su nombre y vamos a estar a su lado mientras lo haga. Creemos en él de todo corazón", dijo el abogado de Combs, Marc Agnifilo, afuera del tribunal federal en Nueva York después de finalizada la audiencia.

