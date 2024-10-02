Familiares narran el suplicio para dar con el paradero de una pareja de Texas que desapareció en México

Video Hallan una fosa clandestina en México con al menos 10 cadáveres: se cree que el número puede aumentar a 40

La familia de una pareja de Texas que presuntamente desapareció mientras viajaba por carretera a través de México rumbo a Chile emprendió una intensa búsqueda para intentar dar con el paradero de los jóvenes.

Pero la búsqueda hasta ahora se ha visto entorpecida por una serie de trabas burocráticas que la familia de la pareja ha tenido que sortear para que las autoridades abran una investigación formal, dijo a Univision Noticias Elizabeth Guzmán, hermana de uno de los desaparecidos.

La pareja presuntamente desaparecida fue identificada como Frank Guzmán, estudiante doctoral de antropología cultural en la Universidad de Texas en Austin, y su esposa, Caroline Katba. Ambos tuvieron contacto por última vez con su familia el 22 de julio, de acuerdo con reportes.

Guzmán y Katba se desplazaban en su vehículo Toyota Prius a través de México con el objetivo de llegar a Santiago, Chile, donde él iba a llevar a cabo trabajo de campo para sus estudios doctorales.

"Nuestra familia necesita ayuda de todos para difundir la noticia sobre su desaparición", escribió la hermana de Frank Guzmán en una denuncia que hizo por Instagram.

El perfil de Frank Guzmán fue agregado al Boletín de Personas Desaparecidas de Texas del Departamento estatal de Seguridad Pública. La página del sistema dice que fue visto por última vez el 18 de julio en Austin, Texas, y que podría estar en ruta hacia Chile.

También el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México difundió un perfil con los datos de Guzmán en un listado de personas reportadas como desaparecidas en Coatzacoalcos, Veracruz, donde la familia de la pareja dice que pudieron haber estado cuando perdieron comunicación con ellos.

Familia de la pareja “sólo quiere saber qué pasó” con ellos

La hermana de Guzmán agregó que la familia pensaba que la pareja cruzaba por la ciudad costera de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando perdieron contacto con los jóvenes.

“Estamos en ese punto en el que lo que haya pasado, aceptaremos la verdad por lo que es, no importa si eso significa que vendrán a caso o no”, dijo a medios en Austin.

En su publicación en Instagram, urgió a familiares, amigos y conocidos a compartir la denuncia sobre la presunta desaparición de la pareja.

“Por favor, comparte esta publicación con la mayor cantidad de personas posible y si tienes información, envíame un mensaje”, escribió.

Familiares narran

suplicio burocrático para denunciar el caso

Además, dijo a Univision Noticias que la familia de la pareja ha enfrentado diversos obstáculos burocráticos para presentar una queja formal sobre la presunta desparición de los jóvenes.

Agregó que inicialmente se comunicó con la embajada de Estados Unidos en México y que ahí le informaron que sólo podrían actuar al existir una denuncia formal con un número de expediente.

A partir de ahí, los familiares trataron de presentar una queja formal ante una Fiscalía enfocada en desparición de personas en México, donde no lograron la formalización de la denuncia ante trabas burocráticas.

Luego buscaron ayuda ante la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz, donde les hicieron preguntas sobre el caso pero no les proporcionaron un número de expediente.

"Informé esto a la embajada y siguieron pidiendo lo mismo, una denuncia oficial, un número de expediente", agregó.

Ante la falta de claridad sobre las acciones gubernamentales, la familia ha buscado ayuda ante congresistas estadounidenses con la esperanza de obtener su respaldo para visibilizar el caso.

"Todavía estamos tratando de presentar un reporte oficial de personas desaparecidas en Veracruz y todavía hay muchos obstáculos. La policía dice que no, la embajada dice que no pueden actuar sin un informe", expresó.

Miles han desaparecido en Veracruz en las últimas décadas

Según el registro oficial de personas desaparecidas en Veracruz, en esa entidad han sido reportadas 6,997 desde 1952 hasta ahora.

En total, en México han sido reportadas 104,987 desapariciones en ese periodo, de acuerdo con el registro. La mayor cantidad de casos fue registrada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien concluyó su mandato el 30 de septiembre.

Aunque Veracruz no es el estado con el mayor número de desapariciones según los datos oficiales, sí se encuentra entre las entidades con las cifras más altas de casos reportados.

Organismos civiles en Veracruz en años recientes han denunciado un incremento en la violencia en el estado en medio de pugnas de bandas criminales que se disputan el control del territorio. Colectivos ciudadanos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas han denunciado que a menudo son víctimas de los grupos criminales.

El estado de Jalisco ocupa actualmente el primer lugar en desapariciones, con 14,954 casos, de acuerdo con la plataforma oficial.

