Hallan a cuatro menores baleados dentro de un auto robado

Las autoridades de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, reportaron que cuatro menores de entre 11 y 14 años de edad fueron hospitalizados tras resultar heridos a balazos mientras viajaban en un automóvil robado.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que el ataque ocurrió en la madrugada del domingo en el noroeste de Minneapolis.

La Policía recibió múltiples llamadas al 911 tras el incidente en el cual dos niños y dos niñas resultaron heridos de bala.

El menor de 11 años que conducía el vehículo robado modelo Kia fue arrestado tras el incidente, pero luego fue liberado y entregado a sus padres.

Una de las menores recibió un impacto de bala en la cabeza y fue llevada a un hospital local en el que se reportó que se encontraba en estado crítico pero estable, de acuerdo con O’Hara.

Los otros tres menores recibieron atención médica por heridas que no ponían en riesgo sus vidas, de acuerdo con las autoridades.

Policía de Minneapolis dice que el incidente es “indignante” y debería escandalizar a la comunidad

O’Hara condenó el ataque en contra de los menores de edad en un contexto en el cual se ha registrado un aumento en el robo de vehículos modelos Kia y Hyundai.

“Cuatro niños baleados de entre 11 y 14 (años) es indignante y todo el mundo debería estar escandalizado por esto. La Policía está haciendo todo lo que podemos en respuesta a esto”, O'Hara dijo el domingo a medios locales.

El jefe policiaco dijo que al menos 30 casquillos percutidos fueron recuperados en la escena del ataque.

Los responsables del ataque no han sido detenidos, de acuerdo con la Policía.

O’Hara dijo que los atacantes viajaban en un automóvil tipo Sedán de color oscuro desde el cual activaron un rifle automático.

“Creemos que se dispararon aún más balas porque algunos de esos casquillos pueden haber estado dentro del vehículo sospechoso”, dijo O'Hara.

El funcionario dijo que dos de los menores heridos habían sido arrestados apenas hace dos semanas por encontrarse en un vehículo robado.

"No hemos logrado disuadir este comportamiento y, dicho esto, también les estamos fallando a estos niños", dijo O'Hara.

O’Hara dijo que el aumento reciente en el robo de vehículos Kia y Hyundai se registra luego de que se había logrado reducir este tipo de hechos el año pasado.

“Lo más notable en el transcurso del año es que si bien hay menos robos de estos autos, la actividad en la que participan estos jóvenes se ha vuelto cada vez más descarada", dijo O'Hara.

Dijo que los menores involucrados en estas agresiones no muestran ningún respeto por sus “vidas ni por las vidas de otras personas”.

Qué hay detrás del incremento en los robos de autos Kia y Hyundai en Minneapolis

Desde el año pasado, las autoridades en Minneapolis han considerado el robo de autos Kia y Hyundai una “crisis de seguridad pública” en la ciudad.

La causa de los robos de estos vehículos en particular ha sido vinculada a que carece de inmovilizadores antirrobo, a diferencia de otros modelos.

Estos dispositivos contienen un chip de computadora en la llave que debe ser reconocido por otro chip detrás del volante que permite que arranquen los motores.

La ausencia de estos dispositivos en esos modelos ha sido expuesta en videos en redes sociales, lo que expertos consideran ha sido aprovechado por los ladrones de autos.

Aunque la mayoría de los fabricantes de automóviles han tenido los chips durante años, Hyundai y Kia se han quedado atrás de la industria.

Las dos empresas han puesto a disposición de sus clientes actualizaciones de software para instalar los dispositivos, pero expertos consideran que sus campañas para informar sobre las actualizaciones no han sido suficientemente agresivas.

En el 2015 los inmovilizadores eran estándar en el 96% de los modelos de otros fabricantes, pero solo en el 26% de los modelos Hyundai y Kia, de acuerdo con el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras.

"El alcance del problema no hace más que expandirse y es exponencialmente peor que en el pasado", dijo a AP el jefe policiaco, O'Hara.. "Tenemos algunas semanas en las que se roban casi tantos Kia y Hyundai en una semana como antes se robaban en un año".



