Cómo el decomiso de un rifle en Michoacán llevó al arresto de una red de tráfico de armas en Florida

Avanza la demanda de México contra empresas de armas en Arizona

El decomiso de un rifle Barrett calibre .50 en marzo de 2023 en Michoacán, en el suroeste de México, terminó en una indagatoria federal en Estados Unidos que culminó en el desmantelamiento de una red de tráfico de armas operada desde Florida, informó el Departamento de Justicia.

En un comunicado, la Oficina del Fiscal del Distrito Medio de Florida informó del arresto de seis individuos de la ciudad de Deland, Florida, acusados de haber adquirido armas en ese estado y en Georgia para después venderlas a carteles de la droga en México.

“Las armas de fuego traficadas por los acusados incluían armas de alto calibre, de blindaje y antimaterial”, dice el boletín de prensa.

Los individuos acusados fueron identificados como Ángel Velázquez Delgado, Jesús Hernández, Edgar Jiménez, Jesús Paulino, Jonathan Borja y Jesús Andrés. Velázquez Delgado fue señalado como el presunto líder de la red criminal.

“A los acusados se les pagó en efectivo, narcóticos ilegales o las ganancias de la venta de narcóticos ilegales, para comprar cada una de las armas de fuego”, agregó el DOJ.

¿Cómo rastrearon el arma que culimó en el arresto de la red de traficantes de armas?

De acuerdo con el DOJ, autoridades en México y Estados Unidos comenzaron a rastrear la ruta de las armas suministradas desde Estados Unidos luego de que oficiales mexicanos identificaron el rifle Barrett .50 tras un tiroteo registrado el 22 de marzo de 2023.

Los oficiales en México utilizaron el Programa de Notificación de Recuperación de Armas de Fuego eTrace para analizar dónde había sido adquirido el rifle que fue recuperado tras el tiroteo entre fuerzas de seguridad mexicanas y miembros de un cartel.

Dos individuos murieron durante el enfrentamiento, de acuerdo con el DOJ. Al rastrear los datos del arma, las autoridades lograron identificar que el rifle había sido adquirido por Hernández, uno de los acusados, en noviembre de 2022.

“Las armas de fuego se compraron a petición de los cárteles y se transportaron a los cárteles poco después de su compra. Ninguno de los acusados tiene licencia para vender armas de fuego”, dice el comunicado.

El gobierno estadounidense agregó que al menos 11 de las armas traficadas por la red criminal eran rifles Barrett .50, que tiene un alto poder destructivo.

“Pueden expulsar un proyectil muy preciso, pesado y de rápido movimiento que traspasa todas las armaduras corporales”, dice el texto. “Pueden penetrar e inhabilitar vehículos, aviones, barcos y también pueden traspasar algunos tipos de protección proporcionada por los vehículos blindados”.

El DOJ sostuvo que además de las 11 armas Barrett la red también suministró a carteles mexicanos aproximadamente 16 rifles FN M249S, que se venden en Estados Unidos como un arma semiautomática, pero se convierten fácilmente en una ametralladora.

“En algún momento durante su operación, la organización de tráfico comenzó a eliminar los números de serie de las armas de fuego para evitar el rastreo por parte de las fuerzas del orden”, dice el comunicado.

En el comunicado, el Fiscal de Distrito Roger Handberg, celebró el arresto de los seis individuos que conforman la red.

“Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley trabajaron de manera eficiente y efectiva para responsabilizar a los acusados por sus crímenes y para evitar que continúen poniendo en peligro la seguridad pública”, declaró.

La demanda de México contra fabricantes de armas en EEUU

Durante la administración del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano interpuso una demanda en Estados Unidos en contra de fabricantes de armas estadounidenses.

Según el gobierno de México, el 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos.

Aunque los fabricantes de armas acusados por México sostienen que el gobierno de ese país no ha demostrado que las empresas sean responsables del suministro de armas a los carteles, México ha insistido que deben ser sancionadas económicamente.

En su demanda, México exige el pago de 10,000 millones de dólares como indemnización por los daños causados en territorio mexicano.

El 4 de octubre, la Suprema Corte informó que analizará si bloquea o no la demanda mexicana luego de que una Corte de Apelaciones permitió que la demanda siguiera adelante tras un fallo en sentido contrario emitido por una corte inferior.

