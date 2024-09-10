Quién es 'El Menchito', el hombre acusado de inundar con fentanilo las calles de EEUU

Video Casi 600 mexicanos cruzaron la frontera con Guatemala huyendo de la violencia: “Tenemos miedo”

El juicio a Rubén Oseguera González, alias ‘El Menchito’, hijo del líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), inició este lunes en Washington DC con revelaciones sobre su ascenso dentro de la estructura del grupo criminal.

El primer testigo principal presentado por fiscales federales fue Óscar Nava Valencia, alias ‘El Lobo’, quien formó parte del liderazgo del Cartel del Milenio, antiguo aliado del Cartel de Sinaloa.

‘El Menchito’ enfrenta cargos de narcotráfico en una corte federal del Distrito de Columbia. El hijo de ‘El Mencho’ fue extraditado a Estados Unidos en 2020 tras su arresto en México. Había sido arrestado en dos ocasiones previas, en 2014 y en 2015.

La jueza a cargo del proceso contra ‘El Menchito’ es Beryl A. Howell, quien ya ha procesado a otros miembros de la familia Oseguera, como Jessica Johanna Oseguera González, otra hija de ‘El Mencho’.

En sus declaraciones este lunes, Nava Valencia narró que Oseguera González, de 34 años, fue introducido en el negocio de las drogas cuando tenía 15 años.

Según la narración de Nava Valencia, conoció a ‘El Menchito’ en 2005 en sus reuniones con el fundador del CJNG, ‘El Mencho’.

‘El Lobo’ dice que ‘El Menchito’ coordinaba envíos de toneladas de drogas a los 15 años

‘El Menchito’ estaba a cargo del traslado de toneladas de narcóticos desde que tenía 15 años, de acuerdo con ‘El Lobo’, quien también fue un testigo clave durante el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad federal mexicano.

‘El Lobo’ agregó que ‘El Mencho’ buscaba que su hijo se “empapara” del negocio de las drogas.

Para 2008, el CJNG entró al negocio del tráfico de metanfetaminas hacia Estados Unidos, declaró Nava Valencia.

El testigo dijo que el Cartel del Milenio le proveía al CJNG los precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, lo que le generó ganancias de unos 200 millones de dólares al año.

En ese entonces, tanto el Cartel del Milenio y el CJNG operaban como aliados del Cartel de Sinaloa. Sin embargo, se escindieron de la organización de Sinaloa en búsqueda de obtener el control del multimillonario negocio del narcotráfico.

‘El Lobo’, quien fue arrestado en México en 2009, agregó que su propio cartel, el del Milenio, ahora extinto, traficaba toneladas de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, los fiscales en Washington cuentan con más evidencias contra ‘El Mencito’.

Entre la evidencia hay mensajes de texto y otras comunicaciones interceptadas entre Oseguera González y su tío, Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, brazo armado del CJNG, reportó el diario Milenio.

El CJNG ha inundado las calles de EEUU con fentanilo, según la DEA

Según un reporte de 2024 de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA), el CJNG consolidó su fuerza alrededor del 2011 hasta convertirse en uno de los carteles más poderosos y violentos a nivel internacional.

Desde entonces se ha convertido en uno de los productores principales del fentanilo traficado hacia Estados Unidos. La organización criminal tiene presencia en los 50 estados, según la DEA.

“Han inundado las calles de Estados Unidos con fentanilo, a menudo mezclado con otras drogas como heroína, cocaína, y xilacina”, dice el reporte de la DEA.

La agencia federal sostuvo en su informe que los precursores químicos utilizados por el CJNG provienen en su mayoría de China e India.

Las drogas producidas por el CJNG son regularmente introducidas a territorio estadounidense a través de tráileres o vehículos particulares, de acuerdo con la DEA.

