Condenan a 8.5 años de prisión a un pizzero de Boston que amenazó con deportar a sus trabajadores indocumentados

Fue sentenciado a 8.5 años de prisión el propietario de dos pizzerías del área de Boston encontrado culpable de amenazar con deportar a sus trabajadores indocumentados.

Stavros Papantoniadis, de 49 años, de Westwood, propietario de Stash's Pizza, una cadena de pizzerías de Massachusetts, fue sentenciado en un tribunal federal a 102 meses de prisión y un año de libertad supervisada.

También se le ordenó pagar una multa de 35,000 dólares.

Papantoniadis obligó o intentó obligar a seis víctimas, cinco hombres y una mujer, a trabajar para él y cumplir con exigencias excesivas en el lugar de trabajo mediante abuso físico violento.

También fue encontrado culpable de amenazar a sus trabajadores con violencia y daños graves. Además se le sentenció por haber hecho repetidas amenazas de denunciar a las víctimas ante las autoridades de inmigración para su deportación, según los fiscales.

En junio, un jurado condenó a Papantoniadis por tres cargos de trabajo forzado y tres cargos de intento de trabajo forzado. Papantoniadis permanece bajo custodia desde su arresto en marzo de 2023.

El dueño de las pizzerías actuó impulsado por la codicia, dice fiscal

Un abogado de Papantoniadis dijo que está llevando a cabo un nuevo juicio y una apelación.

"Aunque el juez consideró oportuno sentenciarlo ligeramente por debajo de las directrices, estamos decepcionados por la duración de la sentencia", dijo Carmine Lepore en un correo electrónico.

"Las pautas de sentencia aplicables a este caso son más apropiadas para traficantes de personas y acusados de servidumbre sexual".

El fiscal federal interino Joshua Levy dijo que Papantoniadis actuó impulsado por la codicia, lo que lo llevó a aprovecharse de sus trabajadores.

“El tráfico de trabajadores explota a los vulnerables mediante el miedo y la intimidación, todo ello en pos del dinero todopoderoso. Eso es lo que hizo Stavros Papantoniadis cuando violó los derechos de las personas que trabajan en sus restaurantes", afirmó Levy.

"Contrató deliberadamente a ciudadanos extranjeros que carecían de autorización para trabajar en Estados Unidos y luego volvió su falta de estatus migratorio en su contra, amenazándolos con la deportación y la violencia para mantenerlos bajo su control", añadió.

Papantoniadis tenía poco personal en sus pizzerías y contrataba deliberadamente a trabajadores sin estatus migratorio para trabajar entre bastidores, durante 14 horas o más al día y hasta siete días a la semana, dijeron los investigadores.

Para controlar a los trabajadores indocumentados, les hizo creer que los dañaría físicamente o los deportaría y los vigilaba con cámaras de vigilancia. Cuando Papantoniadis se enteró de que una víctima planeaba renunciar, lo estranguló, lo que provocó que la víctima huyera de la pizzería.

Cuando otro trabajador intentó irse y alejarse de una de las pizzerías de Papantoniadis, el dueño persiguió a la víctima por la Ruta 1 en Norwood, Massachusetts, y denunció falsamente a la víctima a la policía local para presionarla a regresar a trabajar en la pizzería, dijeron los fiscales.

