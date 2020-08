De la indignación al olvido: se cumplen 10 años de la masacre de San Fernando

Denuncian irregularidades

"No han investigado como deberían, hay mucha gente que está detrás de todo esto y anda suelta como si nada", condena Hernández.

Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano que fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran.

Diez años plagados de obstáculos

"¿Por qué no se ha investigado la probable participación o colusión de agentes del Estado y el crimen organizado? ¿Por qué no se ha investigado el tráfico y trata de personas? ¿Por qué no se ha investigado la línea financiera del crimen organizado?", apunta la abogada.