Ejecutan a un veterano de Vietnam por un asesinato de hace 50 años

Richard Gerald Jordan, un veterano de Vietnam que era el recluso condenado a muerte que más tiempo llevaba en el corredor de la muerte de Mississippi, fue ejecutado este miércoles mediante una inyección letal, casi cinco décadas después de secuestrar y asesinar a la esposa de un agente de préstamos bancarios en un violento plan para obtener un rescate.

Jordan, que padecía trastorno de estrés postraumático, falleció a las 6:16 PM (hora local), en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, en Parchman. Es una de las varias personas condenadas a muerte en Mississippi que han demandado al estado por su protocolo de ejecución con tres fármacos, que consideran inhumano.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó las apelaciones restantes de Jordan el miércoles por la tarde sin hacer comentarios. Fue la tercera ejecución en el estado en los últimos 10 años; la más reciente fue en diciembre de 2022.

Jordan recibió la sentencia judicial de muerte en 1976 por matar y secuestrar a Edwina Marter, madre de dos niños pequeños.

Los registros del Tribunal Supremo de Mississippi muestran que en enero de 1976 Jordan llamó al Gulf National Bank de Gulfport, Mississippi, y pidió hablar con un agente de préstamos. Cuando le dijeron que Charles Marter podía hablar con él, colgó. A continuación, buscó la dirección de los Marter en la guía telefónica y secuestró a Edwina Marter.

Jordan la llevó a un bosque y le disparó mortalmente antes de llamar a su marido, afirmando que estaba a salvo y exigiendo 25.000 dólares.

A principios de 2025, Jordan era una de las 22 personas en todo el país condenadas por delitos cometidos en la década de 1970 que aún se encuentran en el corredor de la muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

"Debe ser castigado", dice un hijo de la víctima de Jordan

El marido y los dos hijos de Edwina Marter no planearon asistir a la ejecución. Eric Marter, que tenía 11 años cuando mataron a su madre, dijo de antemano que otros miembros de la familia asistirían.

"Debió haber ocurrido hace mucho tiempo", declaró Eric Marter a The Associated Press antes de la ejecución. "No me interesa darle el beneficio de la duda". "Debe ser castigado", afirmó.

La ejecución de Jordan puso fin a un proceso judicial de décadas que incluyó cuatro juicios y numerosas apelaciones. El lunes, el Tribunal Supremo rechazó una petición que argumentaba que se le habían negado sus derechos a un proceso justo.

"Nunca se le permitió lo que la ley le había concedido durante mucho tiempo, es decir, un profesional de la salud mental independiente de la fiscalía que pudiera ayudar en su defensa", afirmó la abogada Krissy Nobile, directora de la Oficina de Asesoría Jurídica Postcondena de Mississippi, que representó a Jordan. "Por eso, el jurado nunca llegó a conocer sus experiencias en Vietnam".

Una reciente petición de clemencia dirigida al gobernador Tate Reeves se hacía eco de la afirmación de Nobile. En ella se afirmaba que Jordan sufría un trastorno de estrés postraumático grave tras haber servido en tres misiones consecutivas, lo que podría haber sido un factor determinante en su delito.

"Su servicio en la guerra, su trauma de guerra, no se consideró relevante en su juicio por asesinato, afirmó Franklin Rosenblatt, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, que redactó la petición en nombre de Jordan. "Ahora sabemos mucho más que hace 10 años, y sin duda que durante la guerra de Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro y cómo afecta a los comportamientos actuales".

Marter dijo que no se cree ese argumento: "Sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela con él. Y él... pues hizo lo que hizo".

Marc McClure, superintendente de la Penitenciaría Estatal de Mississippi, había dicho antes de la ejecución que Jordan podría recibir la visita de su familia, sus abogados y sus consejeros espirituales el miércoles y que se permitiría a los miembros de su familia permanecer con él hasta las 4 de la tarde, cuando se le ofrecería la última comida que había solicitado.

La ejecución de Richard Gerald Jordan se produce un día después de que un hombre fuera ejecutado en Florida, en lo que se perfila como el año con más ejecuciones desde 2015.

