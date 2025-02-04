Funcionarios del FBI demandan al gobierno mientras se exponen datos de 5,000 agentes que investigaron a Trump

Video ¿Lealtad, reconocimiento o experiencia? Analizamos en qué se ha basado Trump para elegir su nuevo gabinete

Los agentes del FBI que participaron en investigaciones relacionadas con el presidente Donald Trump interpusieron una demanda contra el Departamento de Justicia por los esfuerzos recientes para obtener información sobre los funcionarios que participaron en las investigaciones.

Estos agentes temen que la solicitud de esos datos pueda ser la antesala de despidos masivos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cadena CNN, el viernes, el fiscal general interino, Emil Bove, solicitó al personal del FBI proporcionar los datos de quienes participaron en las indagatorias sobre Trump.

Dos fuentes dijeron al medio de comunicación que la solicitud de Bove derivó en la elaboración de una lista con más de 5,000 datos de agentes del FBI involucrados.

La demanda colectiva, presentada el martes en un tribunal federal de Washington DC, busca un cese inmediato de los planes del Departamento de Justicia de compilar una lista de agentes que participaron en las investigaciones del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los investigadores también indagaron en el caso del la retención de Trump de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

La demanda marca una escalada en una disputa de alto riesgo que salió a la luz pública el viernes con revelaciones de que el Departamento de Justicia había exigido al FBI los nombres, cargos y títulos de todos los empleados involucrados en las investigaciones del 6 de enero.

Las medidas ocurren en medio de la posible confirmación de Kash Patel para encabezar el FBI. Antes de las audiencias, Patel había dicho que buscaba purgar a la agencia, aunque durante las audiencias de confirmación se comprometió a no tomar represalias políticas contra agentes.

Fiscal interino pidió datos de agentes del FBI en un correo titulado "Despidos"

Según CNN, la petición de Bove llegó en un correo con el título “Despidos”. De acuerdo con la agencia AP, la recopilación de datos tiene como fin evaluar si cualquier acción en contra del personal de la agencia era necesaria.

PUBLICIDAD

A miles de empleados del FBI también se les pidió durante el fin de semana que completaran un cuestionario detallado sobre su participación en esas investigaciones, un paso que temen que pueda conducir al despido.

El escrutinio de los agentes de carrera es muy inusual dado que los agentes del FBI no seleccionan los casos en los que se les asigna trabajar, históricamente no cambian de posición ni reciben ningún tipo de disciplina debido a su participación en asuntos considerados políticamente sensibles.

Además no ha habido evidencia de que los agentes o abogados del FBI que investigaron o procesaron los casos hayan incurrido en mala conducta.

Pero Trump ha estado furioso durante mucho tiempo con el FBI y el Departamento de Justicia y ha tratado de someter a su voluntad a las autoridades federales.

Fue investigado como presidente por agentes que examinaban posibles vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia, y luego, después de dejar la Casa Blanca, enfrentó nuevas investigaciones criminales sobre sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y su retención de documentos ultrasecretos.

Sus esfuerzos por anular los resultados electorales y la retención de esos documentos resultaron en acusaciones que fueron desestimadas después de que ganó la Presidencia en noviembre.

Los agentes que presentaron la demanda del martes no están identificados por su nombre y, en cambio, se les conoce como "John y Jane Does" anónimos.

Dicen que el domingo les dijeron que completaran encuestas sobre su participación en la investigación del 6 de enero o de Mar-a-Lago o que sus supervisores lo harían por ellos. Las respuestas serían "reenviadas a la alta dirección", dice la demanda.

PUBLICIDAD

“Los demandantes afirman que el propósito de esta lista es identificar a los agentes que serán despedidos o que sufrirán otras acciones laborales adversas. Los demandantes temen razonablemente que toda o parte de esta lista pueda ser publicada por aliados del presidente Trump, colocándose así a ellos y a sus familias en peligro inmediato de represalias por parte de los delincuentes ahora indultados y condenados en libertad el 6 de enero”, dice la denuncia.

La demanda señala que Trump durante la campaña electoral “declaró repetidamente que personificaría ‘la venganza’ o ‘la retribución’, para aquellos a quienes llamó ‘rehenes políticos’, por sus acciones durante el ataque del 6 de enero”.

Los agentes sostienen que “el acto mismo de compilar listas de personas que trabajaron en asuntos que molestaron a Donald Trump es de naturaleza represalia, con la intención de intimidar a los agentes del FBI y otro personal y disuadirlos de denunciar cualquier malversación futura por parte de Donald Trump y sus agentes. "

La denuncia también cita el despido por parte del Departamento de Justicia la semana pasada de fiscales del equipo del fiscal especial Jack Smith como prueba de que el esfuerzo por compilar la lista tiene sus raíces en un deseo de represalia.

"Donald Trump ha hecho repetidos pronunciamientos públicos sobre su intención de vengarse de personas que considera desleales simplemente cumpliendo con sus deberes de investigar actos incitados por él y por personas leales a él", dice la denuncia. “Independientemente de lo que crea la administración Trump sobre la afiliación política de los demandantes, cree claramente que las personas que estuvieron involucradas en la investigación y el procesamiento de los casos del 6 de enero y Mar-a-Lago no están lo suficientemente afiliadas políticamente con Donald Trump como para tener derecho a conservar su empleo”.

PUBLICIDAD

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios de la AP.

Defensores de agentes urgen al DOJ a cesar acciones que “estigmatizan” a investigadores

Un grupo de abogados que representa a agentes de FBI llamado State Democracy Defenders Fund advirtió al Departamento de Justicia en una carta que si despide a los agentes que trabajaron en los casos sobre Trump, los defensores combatirán la medida.

La carta dice que los despidos que ya han ocurrido y los que podrían ocurrir posiblemente representan una “violación al debido proceso”.

De acuerdo con el documento, las medidas que están siendo tomadas por la nueva administración de Trump son “preocupantes” y son “estigmatizantes” para quienes trabajaron en los casos.

Por último, el organismo civil dijo que el Departamento de Justicia tiene la obligación de evitar incurrir en acciones que vayan en contra de las “políticas y normas establecidas” y de la ley.

Con información de The Associated Press.

Mira también: