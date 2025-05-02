"Diseñados para intimidarnos": la dura advertencia de la jueza Ketanji Brown Jackson sobre los ataques de Trump al Poder Judicial

Video Jueza de Milwaukee arrestada y acusada por “obstruir” el arresto de un indocumentado, dice el FBI

La jueza de la Corte Suprema Kentaji Brown Jackson lanzó una dura advertencia sobre los constantes ataques verbales del presidente Donald Trump contra el Poder Judicial.

Brown Jackson, de la minoría liberal de la Corte , advirtió en una conferencia de abogados y juristas en Puerto Rico que los jueces son blanco de “ataques implacables, desprecio y descrédito”.

PUBLICIDAD

“Los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta función decisiva”, declaró Jackson, sin mencionar de forma directa a Trump.

Aunque no se refirió de forma directa al presidente, sí dijo que estaba refiriéndose al “elefante en el cuarto”, una frase utilizada en inglés para referirse a algo que es evidente sin entrar en detalles.

Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha arremetido en contra de los jueces que han girado órdenes para frenar algunas de sus políticas, en particular sus decretos en materia de migración.

Algunos jueces han resuelto que las medidas del gobierno de Trump son violatorias del debido proceso y de los derechos de las personas.

“Son ataques a nuestra democracia”, dice jueza sobre agresiones contra el Poder Judicial

En su discurso, la jueza, nominada al cargo por el presidente demócrata Joe Biden, insistió en que las agresiones contra los jueces son amenazas directas contra el Estado democrático.

“Las amenazas y el acoso son ataques a nuestra democracia, a nuestro sistema de gobierno. Y, en última instancia, corren el riesgo de socavar nuestra Constitución y el Estado de derecho”, dijo Brown Jackson, la primera mujera afroestadounidense en ascender al más alto tribunal del país.

“En todo el país, los jueces se enfrentan a un aumento de amenazas no solo de violencia física, sino también de represalias profesionales simplemente por hacer nuestro trabajo”,

Añadió que cuando los jueces se ven obligados a temer “rutinariamente por su propia seguridad”, entonces se puede decir que se ha perdido el rumbo del “sistema democrático”.

“Los ataques a la independencia judicial son la forma en que operan los países que no son libres, justos ni se rigen por el Estado de derecho”.

PUBLICIDAD

“Tener un poder judicial independiente, definido como jueces indiferentes a presiones indebidas y que determinen y decidan cada caso conforme al estado de derecho, es uno de los ingredientes clave que hacen que funcione una sociedad libre y justa”, afirmó.

Los asistentes a la conferencia reaccionaron con una ovación de pie a las palabras de Brown Jackson.

Las declaraciones de Brown Jackson ocurren semanas después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, lanzó una reprimenda contra Trump luego de que el republicano llamó a someter a juicio político a un juez que resolvió en contra de las acciones de su gobierno.

Trump había pedido la remoción del cargo del juez James E. Boasberg, luego de que resolvió que el gobierno no podía expulsar a El Salvador a un grupo de venezolanos acusados sin sustento de pertenecer al Tren de Aragua. Boasberg además bloqueó la invocación por parte del gobierno de una antigua ley de tiempos de guerra para expulsar inmigrantes del país.

"Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo con respecto a una decisión judicial", dijo Roberts. "El proceso normal de revisión de la apelación existe para ese propósito".

Pese a la reprimenda del presidente de la Corte Suprema, Trump ha insistido en su arremetida contra Boasberg y otros jueces con insultos y amenazas. Por ejemplo, el gobierno de Trump ordenó recientemente el arresto de Hannah Dugan, jueza de Wisconsin tras acusarla de “obstruir” el arresto de un inmigrante indocumentado. La jueza ha dicho que buscará defenderse de los cargos hasta lograr su “exoneración”.

PUBLICIDAD

Mira también: