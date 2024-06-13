La inmunidad de Trump, la píldora abortiva y otras esperadas decisiones de la Corte Suprema que pueden cambiar el país

Video ¿Por qué la Corte Suprema evalúa si Trump tiene inmunidad por sus actos cuando era presidente? Te explicamos

La Corte Suprema debe a partir de este jueves y viernes comenzar a emitir algunos fallos con profundas implicaciones para la vida de los estadounidenses, como el de la inmunidad del expresidente Donald Trump o el acceso a la píldora abortiva mifepristona.

Y es que el alto tribunal se adentra en las últimas semanas del periodo de sesiones con buena parte de los casos escuchados este año aún sin decidir: en concreto, 29 de 61, informó la agencia AP.

Entre estos casos pendientes de gran relevancia para toda la nación, están también uno sobre las personas sin hogar, las regulaciones a las redes sociales o el derecho a portar armas de personas acusadas por violencia doméstica.

Ninguna legislatura de la Corte Suprema en el pasado reciente ha presentado tantos casos con el potencial de transformar a la sociedad estadounidense, asegura un análisis del diario The New York Times. De hecho, mientras normalmente la Corte suele terminar su trabajo para el cierre de junio, este año los magistrados prevén que se extienda a julio.

Aquí te contamos algunos de estos casos pendientes, que podrían ver un fallo en los próximos días o semanas.

1. La inmunidad de Trump y los expresidentes de EEUU

La Corte Suprema deberá decidir si el expresidente Donald Trump tiene inmunidad procesal ante los cargos de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020.

Los magistrados ya escucharon los argumentos del caso. El exmandatario defendió que esa acusación en su contra debe ser desestimada ya que los expresidentes son inmunes a ser procesados por actos oficiales que llevaron a cabo estando en el cargo.

Con anterioridad, la Corte Suprema ha dictaminado que los expresidentes no pueden ser demandados en casos civiles por lo que hicieron estando en el cargo, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre la inmunidad penal.

Un antecedente legal en este caso es la decisión de la Corte Suprema en 2020, por 7 votos a 2, de que el entonces presidente Trump no tenía derecho a bloquear la divulgación de sus registros financieros como parte de una investigación criminal.

“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, escribió entonces el presidente del tribunal, el magistrado John Roberts.



La decisión del tribunal determinará si Trump enfrentará un juicio por sus intentos de revertir su derrota de 2020 en las urnas y cuándo, aunque es probable que, aun cuando el juicio proceda, no ocurra antes de las elecciones de noviembre, en las que Trump debe concurrir como candidato del Partido Republicano.

De acuerdo con una encuesta de ScotusPoll, el 74% de los estadounidenses cree que los expresidentes del país no deben ser inmunes por acciones que hayan llevado a cabo mientras ocupaban el cargo.

2. El acceso a la píldora abortiva mifepristona

Los opositores al aborto buscan limitar el acceso a la píldora abortiva mifepristona y pidieron a la Corte Suprema que revierta los cambios en las directrices de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), que facilitan la obtención del medicamento, uno de los dos empleados en casi dos tercios de los abortos que se realizaron el año pasado en EEUU, según la AP.

El conflicto, específicamente, se refiere a unos cambios que implementó la FDA, permitiendo que la mifepristona se recetara de forma telemática y se enviara por correo, además de dispensarse en farmacias físicas.

El pasado 26 de marzo los jueces escucharon los argumentos del caso, y señalaron que era poco probable que limitaran el acceso. Se espera un fallo este mes.



Este es uno de los dos casos pendientes en la Corte Suprema relacionados con el aborto desde que el máximo tribunal derogó el histórico fallo Roe vs. Wade en 2022, que daba protección federal al procedimiento médico.

El segundo caso sobre el aborto decidirá si la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA), que establece que los hospitales deben brindar atención médica de urgencia a cualquier paciente cuya vida o salud esté en grave peligro, anula la ley estatal de Idaho que impone una prohibición casi total del aborto.

3. La 'obstrucción' para los asaltantes al Capitolio

En un caso que también podría afectar a Trump, la Corte Suprema debe decidir si los fiscales pueden utilizar el estatuto federal de 'obstrucción' para acusar a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Un antiguo oficial de la policía de Pennsylvania cuestiona la validez de los cargos de obstrucción presentados contra él y cientos de los asaltantes al Capitolio ese día. En fallos anteriores, la Corte Suprema ha empleado este estatuto sobre todo para casos de corrupción pública y delitos de cuello blanco, como, por ejemplo, el hecho de destruir documentos requeridos en investigaciones.

Donald Trump enfrenta el mismo cargo de obstrucción de un procedimiento oficial tanto en su juicio de Washington por sus intentos de revertir las elecciones.

El ala liberal de tres juezas del máximo tribunal ha mostrado su apoyo a la acusación por obstrucción, pero la mayoría conservadora parece escéptica sobre el empleo del estatuto de obstrucción para estos casos y cuestionaron que pudiera criminalizar otras conductas, en especial si se trata de protestas.

4. Dos casos sobre armas de fuego

En este caso, los magistrados deberán decidir si la ley federal que tipifica como delito la posesión y el porte de armas de personas acusadas por violencia doméstica viola la Segunda Enmienda.

Este caso tiene como antecedente otro fallo de la Corte Suprema de 2022, que dio la razón a la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York y anuló una ley de ese estado que imponía importantes restricciones a llevar armas de fuego fuera del lugar de residencia.

Con relación a las armas, el tribunal también decidirá sobre otra prohibición, iniciada por el expresidente Trump durante su mandato, que eliminó el uso de los llamados 'bump stocks', los dispositivos que pueden convertir las armas semiautomáticas legales en verdaderas ametralladoras ilegales, que pueden llegar a disparar hasta 800 proyectiles por minuto.

5. El derecho de las personas sin hogar a dormir en la calle

Este caso —Grants Pass vs. Johnson— es un desafío a las ordenanzas de una ciudad de Oregón que prohíbe dormir o acampar en propiedad pública.

La ciudad comenzó a multar a las personas que lo hacían con $295, y estas multas podían llegar a convertirse en sanciones penales; pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, anuló la medida al considerar que prohibir acampar al aire libre a personas sin hogar, sin poder ofrecer camas en refugio, era un castigo cruel e inusual.