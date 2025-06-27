Ciudadanía por nacimiento: cómo es la situación en cada estado tras el fallo de la Corte Suprema
Aún no hay claridad sobre cómo se va a concretar en la práctica el fallo de este viernes de la Corte Suprema, es decir, si la ciudadanía por nacimiento sin restricciones se aplicará solo en estados donde hay demandas. La Corte Suprema dio 30 días para la entrada en vigencia del decreto de Trump. En todo caso, estos son los estados donde se presentaron las demandas y donde en teoría tienen protección ante la orden ejecutiva.
Video Claves de la audiencia en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento: ¿cuándo habrá fallo?
Mira también:
Video ¿Qué pasará con los hijos de indocumentados que nazcan en EEUU tras fallo de la Corte Suprema?