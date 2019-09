Un juez promovido por Trump amenazó a un niño de 2 años con soltar a un perro si no guardaba silencio en la corte

Un juez de inmigración amenazó a un niño migrante de dos años con soltar a un perro, que aseguró estaba en su oficina, para que lo atacara si no guardaba silencio en el tribunal.

“Cuando el niño no obedeció su orden, comenzaron las amenazas”, cuenta la publicación. “Tengo un perro muy grande en mi oficina, y si no te callas, ¡saldrá y te morderá!", gritó Couch.

Sigue el juicio

Tras el llamado de atención y la amenaza, el juicio continuó. El pequeño recibió la orden y la amenaza del juez por medio de un intérprete en español. “¿Quieres que vaya a buscar al perro? Si no dejas de hablar, sacaré al perro. ¿Quieres que te muerda?”, tradujo el empleado.

Tomó apuntes

"Estaba indignado", dice Schorr sobre el conocimiento de las amenazas. "He practicado la abogacía durante más de 40 años y nunca he experimentado una conducta judicial tan mala".

Justifican a Couch

Schorr, por su parte, dijo que Nadkarni le indicó que todo en la declaración jurada fue corroborado por la investigación interna. Y que el jefe del juez que amenazó al pequeño le escribió en junio de 2016 para decirle que: “el juez Couch reconoció que no manejó la situación adecuadamente y me aseguró que no volverá a ocurrir".