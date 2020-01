Trump confirma que ampliará a más países el veto migratorio que impide ingresar a EEUU

Trump no especificó el número o la identidad de países que serán agregados a la lista, publicada por primera vez en enero de 2017, pocos días después de instalado en la Casa Blanca.

La lista

Los países que se agregarían a la lista serían Bielorrusia, Eritrea, Kirguistán, Myanmar, Nigeria, Sudán y Tanzania, dijo el diario The Wall Street Journal.

El reporte indica que los países no necesariamente enfrentarían prohibiciones generales para viajar a territorio estadounidense, pero podrían tener restricciones sobre tipos específicos de visas, tal como de negocios o turismo, según dijeron funcionarios del gobierno conocedores del tema.

Los funcionarios citados por el diario indicaron que la lista no es definitiva. Hasta el martes la Casa Blanca todavía estaba debatiendo qué países serán afectados por la modificación de BAN.

Fallo clave

"El peligroso fallo del Tribunal Supremo socava nuestros valores, nuestra seguridad y nuestra Constitución”, dijo en esa ocasión la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. “No importa cuántas veces el presidente reescriba su prohibición musulmana antiestadounidense, eso no cambiará el hecho de que esta injusticia histórica es inmoral y peligrosa”, agregó.

Batalla política/legal

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump en aquel entonces.