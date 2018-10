Trump amenaza a Honduras con retirar cualquier ayuda "inmediatamente" si no para la caravana de migrantes

El presidente Donald Trump amenazó este martes a Honduras con retirar cualquier tipo de "dinero o ayuda" si no "para y devuelve" la caravana de migrantes que supuestamente se dirige a Estados Unidos .

"Estados Unidos ha informado de manera vigorosa al presidente de Honduras que, si no paran la gran caravana de gente que se dirige a Estados Unidos y devuelta a Honduras, no habrá más dinero o ayuda para Honduras, y será efectivo inmediatamente ", dijo Trump en Twitter.

"En palabras del vicepresidente (Mike) Pence: 'No arriesguen a sus familias tomando el peligroso viaje hacia el norte para intentar ingresar a Estados Unidos ilegalmente. Si no pueden venir a los Estados Unidos legalmente, no deben hacerlo'", subraya la declaración.