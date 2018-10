Embajada de EEUU en Honduras advierte que caravana ofrece "falsas promesas” a los migrantes

La misión diplomática estadounidenses no precisó quiénes serían las personas que hacen "falsas promesas" a los migrantes de la caravana, que este domingo llegó a Ocotepeque, en el departamento occidental del mismo nombre, fronterizo con Guatemala, en un recorrido de 154 millas (248 kilómetros).

"En palabras del vicepresidente (Mike) Pence: 'No arriesguen a sus familias tomando el peligroso viaje hacia el norte para intentar ingresar a los Estados Unidos ilegalmente. Si no pueden venir a los Estados Unidos legalmente, no deben hacerlo'", subraya la declaración.