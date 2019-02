Motines en Piedras Negras, mientras México y EEUU refuerzan seguridad en la frontera

Según relata el periodista de Noticias Univision Alejandro Madrigal desde Piedras Negras, los centroamericanos están desesperados porque, después de nueve días encerrados en la bodega, de donde solo pueden salir a comprar custodiados por funcionarios mexicanos, el Instituto Nacional de Migración (Inami) no les entrega las tarjetas de residencia por razones humanitarias que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar a los migrantes en tránsito, un documento que les permititiría residir y trabajar en México por un año.

Poco después de que se produjeran los disturbios este miércoles, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, aseguró que la situación estaba controlada. Las autoridades mexicanas insisten en que no van a dejar que los migrantes salgan sin control por la ciudad, ya que temen que, si tratan de hacer una entrada masiva y no controlada a la vecina Eagle Pass, en Texas, eso provoque que Estados Unidos cierre la frontera, como sucedió hace meses en Tijuana cuando llegó otra caravana de migrantes centroamericanos, algo que perjudicaría a las miles de personas que cruzan diariamente para trabajar, estudiar o hacer compras.



"Se violan muchos derechos. No más dan salida a los que tienen credenciales. A los demás, no pueden salir a ningún lado. No nos dejan salir. Nos tienen encerrados como presos", denunció un migrante que prefirió mantener su identidad oculta en un audio enviado a la organización Raíces. "Hay personas enfermas, hay personas de la tercera edad y está haciendo un frío tremendo", lamentó.