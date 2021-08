"Estamos en manos de Dios": migrantes con años varados en México reaccionan a la reactivación de MPP

En el caso de Oneyda, cuenta que su hijo fue agredido mientras estaban en un albergue. Un día, un hombre, empleado del lugar, llegó acompañado por cuatro personas más y se lo llevaron: "Se va con nosotros al parque por órdenes de la encargada", le dijeron. "Yo la llamé y ella me dijo que eso era mentira, que ella no les había pedido que se lo llevaran". Finalmente, el niño apareció unas horas después con marcas de golpes en la espalda: "Nunca me quiso contar qué pasó, se quedaba callado o me decía que nada había pasado".