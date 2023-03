"Nos vamos a morir aquí": un sobreviviente del incendio narra lo que vivió en la celda del centro de detención de Ciudad Juárez

"Yo estaba con un compañero. Le digo: 'Gordo, ¿dónde estás?'. Y me dice: 'Aquí estoy, en el baño, vente para acá, tírate al suelo'. Y yo me tiré al suelo y le digo al gordo: 'Gordo, no puedo más. Gordo, no puedo más. Nos vamos a morir aquí'. Él me dijo: 'Tranquilo'". Después de escuchar esa palabra, no recuerda nada.