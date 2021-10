Gobierno de EEUU busca pagar $450,000 a familias migrantes que fueron separadas por políticas de Trump

Al imponer la política, el gobierno de Trump no consideró un sistema para reunificar a las familias que separó. Hoy en día, se estima que aún hay 1,000 niños que no han sido reunidos con sus padres, según datos de la Casa Blanca citados por NBC News. Los registros judiciales indican que no se ha localizado aún a unos 300 padres de menores en esa situación.