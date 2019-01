"Sufrirán una espera más larga": lo que afronta la nueva ola de migrantes que buscan asilo en EEUU

“Una gran nueva caravana se dirige a nuestra frontera sur desde Honduras”, escribió esta mañana el presidente Donald Trump en su cuenta de la red social Twitter. “Díganles a Nancy y Chuck (los líderes demócratas de ambas cámaras en el Congreso) que un dron que vuela alrededor no los detendrá”, agregó.

En cuanto al derecho a pedir asilo, Velásquez dice que “el gobierno de Trump no puede detener el derecho de asilo porque no puede cambiar una ley que el Congreso hizo hace años. Somos signatarios del acuerdo sobre refugiados y ese compromiso legal seguirá intacto para todas las personas que lo soliciten”.

Para otros abogados la verdadera crisis no está en la frontera sino en Centroamérica. “En los países de donde huyen”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, refiriéndose a El Salvador, Guatemala y Hondiuras.

“La gente sigue huyendo”, agrega. “Y no les importa la política migratoria de Donald Trump. Harán todo lo posible para ayudar a a sus familias. Huyen a causa de la pobreza y la violencia, la falta de oportunidades. Mientras el asilo exista, lo usarán para salvar sus vidas”.

Gálvez también dijo que los “protocolos de asilo” utilizados en la frontera “están agotados” y el gobierno no está invirtiendo capital político en mejorarlos para atender en menos tiempo a los solicitantes de asilo.

“Y a esto se suma el cierre parcial del gobierno”, añade. “Lo ideal sería que Trump mande más agentes a la frontera para hacer entrevistas mas rápidas. Pero no lo hace. Por eso hay una crisis, pero humanitaria. Y la gente seguirá haciendo todo lo posible para encontrar refugio. No se marcharán y no dejarán de venir, porque la situación en Centroamérica es peor de lo que estamos viendo en la frontera con México”, concluyó.