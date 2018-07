"El menor estará llegando a las 9:24 am. El money order debe ser por un total de 576.20 dólares. Usted le va a entregar el money order al acompañante del menor en el aeropuerto".

"No tiene ningún sentido"

El juez federal encargado del litigio por la separación de familias ordenó el pasado viernes que el gobierno se ocupe de esos costos. "No tiene ningún sentido para los padres que fueron separados que tengan que pagar", dijo el magistrado Dana Sabraw durante una audiencia, según recogió la agencia de noticias Reuters .

La política de 'tolerancia cero' está costando al HHS al menos 40 millones de dólares en los últimos dos meses, según reportes de la web Politico . Esto incluye el albergue a estos niños –estimado en 1.5 millones de dólares por día– y el proceso de reunificación de las familias, en muchos casos a cientos de millas de distancia. Según la web, HHS ha debido idear estrategias para encarar la creciente demanda de recursos e incluso pedirle a sus funcionarios que se preparen para utilizar otras cuentas de la agencia que no estaban destinadas para estos fines.

La orden de Sabraw, no obstante, no tranquilizó del todo a abogados de inmigración, quienes se preguntan qué garantías hay para que ese pago se cumpla.

En la práctica

El proceso para la reunificación de padres e hijos no parece estar claro ni para los propios trabajadores sociales que se encuentran en los albergues, aseguran abogados y afectados. Univision Noticias solicitó información a HHS sobre el proceso para la reunificación de familias y sobre quiénes deben pagar por ello, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

"Ahora me dijeron que tienen que averiguar si lo tengo que pagar yo o si le toca al gobierno", dice al teléfono. Ella está a la espera de esa respuesta que le dará la trabajadora social de su caso, pues de eso depende que pueda volver a ver a sus hijos en las próximas semanas, como le prometieron.

"Todos estos cambios suceden tan rápido", dijo Astrid Lockwood , abogada de inmigración, a Univision Noticias. "Vamos aprendiendo mientras pasa, pero ahorita no hay un sistema formal de nada".

"Pagan solo por esos billetes, no por el costo del viaje hasta la destinación última ", aclaró Blessinger a Univision Noticias. Desde la frontera, la mayoría de padres viajan después con sus hijos a otros puntos del país donde tienen familiares y seguirán con sus procesos migratorio en libertad.

Organizaciones sin afán de lucro en la frontera están pagando por algunos de esos boletos. Otras, como Immigration Families Together, se crearon a raíz de la crisis que generó la separación de padres e hijos en la frontera. Ellos han abierto colectas a través de la página Go Fund Me para ayudar a las familias a costear sus propios reencuentros.