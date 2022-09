“Si un juez cancela mi deportación, ¿qué debo hacer?” Respondemos tus preguntas de inmigración

Mario K. agrega: “Pero ya va más de un año y no me ha dado nada. No sé si puedo hacer algo y tengo que seguir esperando o si hay alguna manera de saber cuánto tiempo dura ese proceso para que la juez me mande el papel. Sólo me dijo que otorgaban 3,500 residencias cada año, pero van 2 temporadas y no he sabido nada. Y no sé qué hacer. ¿Sigo esperando o puedo hacer algo?”