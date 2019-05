Si eres indocumentado y sales de EEUU por tu cuenta, igual te afecta la Ley del Castigo

La diferencia con los que son deportados es que, una vez cumplida la pena, los que se marchan por su cuenta deben ir a un consulado para pedir una visa de entrada, pero no están obligados a tramitar un perdón I-212 porque no fueron expulsados.

“Cuando un consulado niega un trámite, le entrega al extranjero una notificación donde le indican que el fallo no es apelable, excepto en ciertos casos”, dice el abogado de inmigración Armando Olmedo, coautor del libro ‘Inmigración, las nuevas reglas, una guía de Univision’.

Se marchó por su cuenta

La usuaria identificada con el nombre de Ximena, cuyo nombre es otro, pero pidió mantenerlo en el anonimato, cuenta que vivió en Estados Unidos durante 10 años, entró con una visa de turismo en el 2005 y contrajo matrimonio con un residente legal permanente en el 2015. “Pero por razones de enorme importancia me regrese a mi país, Nicaragua, en el 2018”, explica.

Guerrero dijo además que, en caso de que el consulado no le autorice el Perdón I-601, “Ximena entonces deberá permanecer los 10 años que exige la ley y después de ese tiempo volver al Consulado para hacer el trámite de la residencia que ya fue aprobado”.

Visa nueva

La usuaria identificada como Alejandra, cuyo nombre es otro, pero no quiere que sea divulgado, cuenta que su suegra entró a Estados Unidos con una visa de turismo tipo B1/B2 y le dieron un mes de estadía, pero se quedó más tiempo del autorizado.

“Pero no sobrepasó los 180 días para que lo le caiga encima la Ley del Castigo”, indica. “¿Podrá regresar sin problemas? Ella nunca fue deportada, tiene 79 años y queremos que venga porque a mi esposo le diagnosticaron cáncer en el riñón y comenzaremos con sus tratamientos y operación”.

“Si se quedó menos de 180 días indocumentada, no le cae encima la Ley del Castigo, pero las autoridades consulares serán más rigurosas en la entrevista y para otorgarle una nueva visa”, agrega.

Guerrero explica demás que “si la persona se queda más allá del tiempo de su visa pero no cae dentro de lo que establece la Ley del Castigo, no tiene la penalidad no de los 3 ni de los 10 años, pero por lo general los cónsules lo hacen esperar”.