Entrevista: Mayorkas afirma que trasladarán rápido a los niños migrantes detenidos en la frontera, pero reconoce que afrontan un "desafío logístico"

Mayorkas dijo que la situación allí "no está fuera de control", pero buscó disuadir la llegada de más migrantes afirmando que la frontera "no está abierta", en momentos en que casi 100,500 personas fueron detenidas por agentes de CBP al intentar cruzarla. "Ahora no es el momento de venir a la frontera, especialmente con la pandemia del covid-19, cuando es ta riesgoso no solo por los peligros del camino sino también por la situación de salud pública", enfatizó.