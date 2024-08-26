Juez federal pausa el programa 'parole in place' de Biden que ofrecía estatus legal a indocumentados que fueran parejas de ciudadanos de EEUU

Video ¿Por qué un juez ordenó pausar el 'Parole in Place'? Esto debes saber si planeas aplicar al programa

Un juez federal de Texas pausó este lunes el programa 'parole in place' de la administración del presidente Joe Biden, que ofrecía estatus legal a algunos indocumentados que fueran parejas de ciudadanos de EEUU.

La suspensión administrativa dictada por el juez de distrito J. Campbell Barker se produce después de que 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaran el programa el viernes en una demanda en la que alegaban que la política fomentaría la inmigración ilegal.

El presidente Biden anunció el programa en junio. La pausa se produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzara a aceptar solicitudes.

La orden del juez deja en suspenso el programa durante al menos dos semanas mientras prosigue la impugnación.

“Las reclamaciones son sustanciales y merecen un examen más detenido del que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió Campbell.

¿En qué consiste el beneficio de ‘parole in place’ de la administración de Biden?

La política ‘parole in place’ ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal, que cumplan ciertos criterios, un camino hacia la ciudadanía solicitando una ‘green card’ y permaneciendo en EEUU mientras se lleva a cabo el proceso.

Tradicionalmente, el proceso podía incluir una espera de años fuera de EEUU, causando lo que los defensores equiparan al trámite como una “separación familiar”.

Se trata de una de la decisión presidencial que más inmigrantes podría beneficiar desde 2012, cuando otro programa conocido como DACA permitió estancias temporales, pero renovables, para cientos de miles de niños y jóvenes que habían migrado a EEUU de forma irregular con sus padres.

Para ser elegibles, los cónyuges tienen que haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos por 10 años antes del 17 de junio de 2024, y haber estado casados legalmente para esa fecha. El gobierno estima que unos 500,000 cónyuges y unos 50,000 niños podrían beneficiarse.

¿Qué dice la demanda de los estados republicanos en contra del ‘parole in place’?

La coalición de estados acusó a la administración de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”.

“Esta acción incentiva la inmigración ilegal y perjudicará irreparablemente a los estados demandantes”, afirma la querella presentada ante un tribunal federal de Tyler (Texas).

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado el viernes que el plan “viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está perjudicando a Texas y a nuestro país”.

La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario del DHS Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar poner en libertad condicional a los cónyuges “en masa”, lo que los estados sostienen que es un abuso de poder.

Los 16 estados también presentaron una moción solicitando que se suspenda el programa mientras prosigue la demanda.

En una publicación en X (antes Twitter), la fiscal general de Florida, Ashley Moody, dijo que su estado impugna la política de libertad condicional in situ porque cree que la administración Biden “está utilizando ilegalmente la “libertad condicional” de forma sistemática para avanzar en su agenda de apertura de fronteras”.

¿Qué dicen los defensores del programa ‘parole in place’?

Varias familias fueron notificadas de la recepción de sus solicitudes, según los abogados que abogan por las familias elegibles que presentaron una moción para intervenir en contra de la demanda de los republicanos más temprano el lunes.

“Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentarse a su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante la rueda de prensa previa a la emisión de la orden.

Evelyn Wiese, abogada de inmigración de Americans for Immigrant Justice, describió la demanda como un “ataque” a las familias de estatus mixto que han pasado años contribuyendo a sus comunidades en EEUU.

“Tratar de separar a estas familias e impedirles el acceso a una vía legal de estatus en Estados Unidos es cruel y refleja el extremismo antiinmigrante”, dijo.

El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, contraatacó el viernes contra los republicanos que “juegan a la política” y caracterizó la demanda como otra forma de separación familiar.

“Esta demanda pretende obligar a ciudadanos estadounidenses y a sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de diez años, a seguir viviendo en la sombra”, dijo Fernández en un comunicado.

