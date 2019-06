Reubican a 300 menores tras denuncias de las condiciones en un centro de la Patrulla Fronteriza donde niñas cuidaban a bebés

El gobierno de Estados Unidos comenzó a sacar a la mayoría de los menores no acompañados que se encontraban en un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (CBP) en Texas, luego de reportes de algunos abogados a la agencia AP sobre las malas condiciones de salubridad en el lugar y de adolescentes cuidando a bebés.

También vieron a un niño de 4 años que no había tomado un baño en días, que estaba hambriento y lloraba sin parar. Algunos más tenían tres semanas encerrados en el lugar, junto a unos 15 niños enfermos con gripe.

Los niños explicaban que habían comido avena, una galleta y una bebida endulcorada en la mañana; que habían almorzado noodles y cenado un burrito y una galleta. No mencionaron ni frutas ni vegetales como parte de la dieta que consumían. Explicaron que podían pasar semanas sin bañarse o cambiarse la ropa.

CBP no respondió a las preguntas enviadas por la agencia AP para conocer detalles sobre las condiciones de este centro en Clint. En un comunicado, explicaron que las instalaciones para detenciones cortas "no están diseñadas para mantener recluída a poblaciones vulnerables y urgentemente necesitamos ayuda humanitaria adicional para manejar esta crisis".

"Sin colchones ni cobijas"

La congresista Escobar aseguró que, aunque no está claro a dónde fueron reubicados todos los menores, sabe que algunos fueron llevados a otro centro en el lado norte de El Paso y que es conocido como Estación 1 de la Patrulla Fronteriza. Explicó que es un lugar de reclusión temporal en el que hay colchonetas, baños, servicios médicos y aire acondicionado.

Pero Clara Long, una abogada de la organización Human Rights Watch que entrevistó a varios niños en ese centro, dijo a AP que las condiciones no necesariamente son mejores que en Clint. "Un niño con el que hablé me dijo que su familia no tuvo colchones o cobijas las primeras dos noches y que tanto él como su madre tuvieron fiebre".