900 inmigrantes confinados en un espacio para 125: el resultado de una inspección en un centro de CBP en El Paso

El estado actual

La conclusión anterior no es nueva. Se le ha escuchado a distintos funcionarios de la Patrulla Fronteriza, que han asegurado que sus espacios están colapsados y que se vive una "crisis humanitaria sin precedentes" en la frontera con México. Quienes llegan al país ya no son los mexicanos solos que años atrás huían de los funcionarios migratorios mientras intentaban ingresar a Estados Unidos por puntos no autorizados. Ahora son centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza de sus países, la mayoría de ellos familias con niños o menores no acompañados que buscan solicitar asilo.