Corte de Apelaciones suspende orden que restringía el uso de la fuerza en operativos migratorios en Chicago

Un panel de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito suspendió este miércoles la orden de una jueza federal que impuso restricciones para el uso de la fuerza para los agentes federales participantes en el operativo migratorio "Midway Blitz" en Chicago.

El grupo de tres jueces consideró que la orden de la jueza Sara Ellis, del Distrito Norte de Illinois, era "excesivamente amplia" al intentar poner límites al uso de la fuerza en las redadas contra inmigrantes indocumentados en la ciudad de Chicago.

Sin embargo, el tribunal de apelación, compuesto por los jueces Michael B. Brennan, Frank Easterbrook, y Michael Scudder, dijo que "no interpreten erróneamente la orden de hoy", aclarando que aunque su "preocupación por la amplitud excesiva de la orden judicial del tribunal de distrito nos lleva a suspenderla", recalcan que "no hemos concluido que la medida cautelar esté excluida".

Los magistrados indican que "en un plazo muy ajustado, el tribunal de distrito ha elaborado conclusiones fácticas extensas y sólidas. Dichas conclusiones podrían fundamentar la emisión de una orden judicial preliminar más específica y apropiada que aborde directamente las alegaciones de la Primera y Cuarta Enmienda planteadas por estos demandantes".

Hace un par de semanas, la jueza Ellis dijo que veía "pocas razones para que el uso de la fuerza que los agentes federales están utilzando actualmente...no encuentro creíble la versión de los hechos presentada" por los representantes del gobierno sobre los operativos.

El fallo se sumó a una orden previa que requería que los agentes se identificaran y les prohibía usar ciertas técnicas de control de disturbios como gases lacrimógenos contra manifestantes y periodistas.

El tribunal de apelaciones dijo que el tribunal de distrito emitió una orden "demasiado prescriptiva", y que las restricciones se asemejaban a una normativa federal.

De los más de 600 detenidos por la ICE durante el operativo de ‘Midway Blitz’ en Chicago solo 16 tenían antecedentes penales, es decir, un 2.6%, revela la lista que la misma administración de Trump entregó a un tribunal federal.

La semana pasada, el juez federal Jeffrey Cummings ordenó que 13 personas que fueron detenidas en violación del decreto de consentimiento fueran liberadas inmediatamente, sin ninguna condición. Además, se revisarán los casos de más de 600 inmigrantes arrestados durante la operación "Midway Blitz".

