Qué cambia con el segundo fallo judicial a favor de DACA

El martes una corte de Brooklyn, Nueva York, dictaminó que el programa de Acción Diferida de 2012 (DACA), debe ser restablecido totalmente tal y como estaba antes de su cancelación el 5 de septiembre del año pasado.

El dictamen favorable se suma a otro fallo emitido el 9 de enero por una corte de California, que ordenó al servicio de inmigración recibir nuevamente solicitudes de renovación del programa, que a la fecha protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron antes de cumplir los 16 años al país y se les conoce como soñadores.

Te explicamos 10 claves que debes tener en cuenta antes de enviar una solicitud de renovación de DACA tras el segundo fallo.

1. Quiénes pueden reinscribirse

El 13 de enero, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) comenzó a recibir solicitudes de reinscripción de dreamers a quienes anteriormente se les otorgó acción diferida y cuyos permisos de trabajo expiraron o iban a expirar en los próximos 90 o 120 días.

El fallo de la corte de Nueva York anunciado el martes autorizó que el gobierno también reciba nuevas solicitudes de dreamers que no estaban protegidos por DACA, pero que califican de acuerdo con los requisitos del programa activado el 15 de agosto de 2012.







2. DACA fue restablecido totalmente

De acuerdo con los dos fallos judiciales, “DACA está totalmente restablecido a como estaba antes del 5 de septiembre del 2016”, cuando fue cancelado por el gobierno de Trump, indica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Sin embargo, el dictamen reconoce que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene una amplia discreción con el programa, por lo que el gobierno no necesita considerar nuevas solicitudes de personas que nunca antes han solicitado DACA, si no lo desean”, advierte Hernández.

3. Libertad condicional no asegurada

De acuerdo con el fallo de Nueva York, “el DHS no necesita otorgar libertad condicional anticipada si no lo desea” si un dreamer es detenido, previene Hernández. Es decir, no impide que un dreamers solicite este beneficio, pero el hecho de pedirlo no garantiza que el gobierno vaya a concederlo. La decisión, al igual que la aceptación de nuevas solicitudes, es discrecional.



La libertad condicional podría otorgarse si el dreamer no representa una amenaza a la seguridad pública.

4. Ambos fallos tienen alcance nacional

Los dictámenes de California y Nueva York establecen DACA a nivel nacional con el mismo reglamento vigente al 4 de septiembre de 2017. Y en ambos fallos los tribunales consideraron que los argumentos legales utilizados por el gobierno para rescindir el programa fueron erróneos y caprichosos.

5. El DHS puede rechazar solicitudes

El fallo de la corte de Brooklyn señala que “los nuevos solicitantes pueden presentar una solicitud de renovación de DACA porque la orden judicial preliminar está vigente, pero el DHS puede rechazarla”, advierte Hernández.

Y añade que “los peticionarios de DACA pueden solicitar la libertad condicional anticipada en virtud de esta medida cautelar si eran elegibles antes del 5 de septiembre de 2017, porque en este momento la cancelación no existía, pero el DHS puede denegar legalmente, a su discreción, una petición de DACA o una solicitud de libertad condicional”, reitera.

6. Cuidado si cometió un crimen

Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que si un dreamer califica para solicitar la protección de DACA y tiene antecedentes criminales, antes de llenar y enviar un formulario al servicio de inmigración, primero busque ayuda legal.

“El dreamer debe conocer los riesgos que puede enfrentar si somete sus datos al gobierno teniendo un crimen en su historial”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami. “Hay faltas que convierten en inadmisible a un extranjero y puede perder sus derechos de permanencia en el país”.







7. Inscríbase ya

Si el dreamer no tiene antecedentes criminales, está protegido por DACA y su permiso de trabajo venció o está por expirar, los abogados consultados por Univision Noticias recomiendan llenar y enviar la solicitud de reinscripción cuanto antes. Y advierten que el gobierno puede demorar 90 o más días en enviar por correo el nuevo permiso de trabajo.

8. Espere el reglamento del segundo fallo

La USCIS deberá publicar en breve instrucciones sobre cómo acatará el segundo fallo a favor de DACA. “Tienen que explicar, por ejemplo, qué deben hacer aquellos dreamers que envíen sus solicitudes de DACA por primera vez”, dice Guerrero.

“No hay que impacientarse”, agregó. “Tras el primer fallo el gobierno demoró cuatro días en publicar el reglamento.



9. Los formularios de reinscripción

La USCIS recuerda que la reinscripción de DACA se lleva a cabo por medio del formulario I-821D, más el formulario I-76 5 (permiso de trabajo).

Vea aquí las instrucciones de la USCIS tras el primer fallo judicial.

10. Cuidado si viaja fuera de EEUU

En el primer fallo de California, el tribunal dejó sin efecto los permisos de viaje. El segundo fallo de Brooklyn indica que los dreamers pueden pedirlo, pero deja a criterio y discreción del DHS si lo otorga.

“Las personas que tienen un permiso de viaje vigente, se les recomienda que no lo hagan, que no salgan de Estados Unidos porque no existe ninguna garantía de que el gobierno deje entrar nuevamente a esa persona al país”, advierte Guerrero.