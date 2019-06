¿Puede Guatemala, el país que más migrantes envía a EEUU, ser refugio de hondureños y salvadoreños?

Pero eso no ha impedido que el gobierno de Jimmy Morales esté negociando con Estados Unidos la posibilidad de convertirse en 'tercer país seguro' , un estatus que en la práctica le convertiría en receptor de solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador.

Un día después, el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degengart, dijo que, aunque su gobierno no ha aceptado recibir solicitantes de asilo de otros países, está en conversaciones con Estados Unidos para encontrar una "medida que sea favorable para ambos países".

"Todavía no está definido ni los lugares (donde se ubicarán los solicitantes de asilo) ni los montos (de la cooperación de EE. UU); sin embargo, eso es parte de lo que vamos a resolver en el corto plazo", afirmó Degengart en declaraciones a los medios, según informa el diario La Prensa .

No obstante, en el acuerdo al que llegaron hace dos semanas ambos gobiernos en las negociaciones surgidas de la amenaza de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos se contempla la posibilidad de evaluar esa opción para México si la nación no logra detener el flujo de migrantes centroamericanos a un nivel satisfactorio para Estados Unidos.

En sus declaraciones del martes, el ministro Degengart reconoció que "Guatemala no tiene la totalidad de los recursos" para acoger a los solicitantes de asilo que debería recibir bajo ese acuerdo, pero calificó de positivo que Estados Unidos los vea como un país seguro. Además, aseguró que la negociación con Washington está avanzada y se podría concretar en "cortísimo plazo".

"No encontrarán un país seguro"

"Guatemala es el mayor país expulsor de centroamericanos a EEUU porque no tiene las condiciones de bienestar para que las personas puedan vivir dentro del territorio", afirma el abogado guatemalteco Pedro Pablo Solares, que es experto en migración. " Defender que sea un país donde los centroamericanos que están escapando de sus propias realidades puedan pedir asilo es un error. Las personas aquí no encontrarán un país seguro, sino más bien un territorio totalmente inhóspito para ellos, que no tiene las capacidades para atender ninguna de las necesidades que puedan tener".