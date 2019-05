Preguntas de inmigración: qué pasa si tengo un DUI, soy residente y quiero viajar

El DUI no anula la residencia

El usuario identificado como Marcelo cuenta que consiguió la residencia legal permanente por medio de su esposa ciudadana estadounidense. Pero que en abril del año 2006 fue detenido por manejar borracho y tiene un cargo por DUI (Driving Under the Influence). “Ahora quiero viajar a mi país y necesito saber si puedo tener problemas cuando vuelva”, pregunta.

Si bien el DUI es una falta seria que puede terminar con la expulsión de un indocumentado, “en el caso de un residente legal permanente no lo hace deportable, pero lo pueden detener bajo las órdenes ejecutivas de Donald Trump”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phioenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

En caso de que un residente legal permanente sea detenido en un puerto de entrada, abogados consultados por Univision Noticias recomiendan no firmar ningún documento hasta que no vea a un juez de inmigración. Y que tampoco firmen ninguna clase de documento, en especial, un Formulario I-407.

El Formulario I-407 se utiliza para que un extranjero pueda informar a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que voluntariamente abandona su estatus de residente permanente de Estados Unidos. “Nosotros entonces actualizaremos sus registros a fin de demostrar que usted ya no es un residente permanente de Estados Unidos”, dice la agencia en su página.

El ‘reentry’ no tiene perdón

Hernández dice que el reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación “es una falta demasiado grave porque no permite a los ciudadanos o residentes hacer nada por sus familiares inmediatos”.

Los pecados migratorios son eternos

“Nunca llegué delante de un juez. Sólo me mantuvieron en el aeropuerto y me enviaron de regreso a México”, cuenta.

El récord inmigratorio no se limpia, queda para siempre, advierte el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami Florida. “Lamentablemente este tipo de faltas son permanentes, no se quitan. Cada vez que esa persona vaya al consulado, le dirán que no. Ya está en el expediente y es para toda la vida”.