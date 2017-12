Pesimismo ante los nulos avances por proteger a los dreamers en el Congreso antes de fin de año

A tres días de que finalice el período de sesiones del Congreso, las posibilidades de demócratas y republicanos alcancen un acuerdo para legalizar a los dreamers se esfuman. Este martes fuentes de ambos partidos reconocieron a Univision Noticias que no hay soluciones sobre la mesa, y que las negociaciones permanecen estancadas.

Mientras, cientos de dreamers que desde la semana pasada protestan en el Capitolio aseguran que no bajarán la guardia, y que a pesar del complejo escenario, seguirán luchando hasta que consigan una ley que les otorgue un estatus legal de permanencia y los libere del fantasma de la deportación.

“Desde septiembre, cuando cancelaron DACA, hemos escuchado muchas voces de apoyo provenientes de ambos partidos, pero no hemos visto acciones”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD). “Necesitamos que se pongan las pilas, porque solo con palabras no vamos a llegar a ninguna parte”.

Voces de alerta

El lunes el legislador republicano John Cornyn (Texas), un abierto opositor a cualquier tipo de beneficio para inmigrantes indocumentados y el segundo de mayor rango en la bancada oficialista, aseguró que el Senado no tratará ningún proyecto sobre inmigración en lo que queda del 2017, y que el tema probablemente se discuta en enero.

Una fuente demócrata del Senado que pidió no revelar su nombre dijo a Univision Noticias que “todo indica que los republicanos nos van a hacer esperar hasta el 2018”, pero no adelantó si entre ambos partidos existe algún tipo de consenso sobre un proyecto de ley en particular.



publicidad

El escenario contradice declaraciones emitidas la semana pasada por la oficina del líder de la minoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), la semana pasada, cuando aseguró que “las negociaciones bipartidistas van bien y estamos trabajando incansablemente para pasar algo que proteja a los soñadores en el 2017”.

“No hay ningún acuerdo”

Este martes, una semana después de las declaraciones de la oficina de Schumer, Julio Obscura, vocero de la oficina de la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), dijo que “no hay ninguna negociación” sobre un proyecto de ley para legalizar a los dreamers en el 2017.

Obscura agregó que el cualquier avance en el tema “depende de los republicanos”, y que mientras ellos no den el paso los demócratas no pueden hacer nada “porque son ellos quienes controlan ambas cámaras del Congreso”.

“Si ellos quieren sentarse a discutir, las puertas están abiertas”, agregó la Oficina de Pelosi. Y aseguró que el esfuerzo para aprobar un Dream Act “deben hacerlo los dos partidos, porque se trata de una iniciativa bipartidista”.

La oficina del congresista republicano Mike Coffman (Colorado), uno de los 30 representantes que a principios de diciembre le enviaron una carta a Ryan pidiéndole que apoye el Dream Act, confirmó que por ahora no había acuerdo con los demócratas, pero que esperaban tener una respuesta ”pronto”.



Qué dicen los dreamers

“Mantenemos el optimismo”, dice Guzmán. “Estamos presionando a los demócratas para que se pongan en el lado correcto de la historia. Y también a los republicanos”.

“El activista insiste en que hasta ahora “hemos recibido mucho apoyo de palabra, pero lo que en verdad necesitamos en estos momentos es llevar un proyecto de ley bipartidista al pleno de ambas cámaras y que lo aprueben.

Para convertirlo en ley se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 votos en el Senado. Hasta ahora nadie ha precisado que existen los votos necesarios, y la Casa Blanca no ha señalado que el presidente estaría dispuesto a promulgar cualquier iniciativa de ley que le envíe el legislativo.

Trump ha sugerido que quiere una ley para los dreamers que incluya fondos para construir el muro en la frontera con México, más cárceles para indocumentados y para aumentar las redadas y las deportaciones.

El proyecto no irá solo

En cuanto a la demanda de debatir un proyecto de ley de Dream Act independiente y no ligado a ninguna otra iniciativa de ley, Guzmán dijo que eso “no es posible” por ahora.

Agregó que por presión de los republicanos, el Dream Act deberá ser enmendado a cualquier otra iniciativa de ley “prioritaria” y “obligatoria” para los republicanos, y que el único plan pendiente por ahora para el 2017 es el presupuesto. Pero las probabilidades de agregarlo entre el miércoles y el viernes son prácticamente nulas.



publicidad

En cuanto al escenario para el 2018, el activista dijo que, “si no se agrega a un proyecto de ley prioritario, está muy susceptible a avanzar muy lento y no sería una prioridad para los republicamos”.

“Eso nos provoca mucha ansiedad. Porque si no se aprueba pronto, muchos dreamers irán perdiendo sus amparos de deportación y sus permisos de trabajo”, concluyó Guzmán.