Siete dreamers y un aliado proinmigrante permanecen arrestados en Washington DC después de protestar en el Congreso para pedir una solución legal para los beneficiarios de DACA, según informaron en las redes sociales de una de las detenidas, Erika Andiola, una conocida activista inmigrante que también fue secretaria de prensa de Bernie Sanders en la campaña presidencial.

Los manifestantes fueron arrestados el viernes 15 por una sentada reivindicativa en las oficinas del senador demócrata Chuck Schumer y el representate republicano Carlos Curbelo, ambos defensores de legalizar a los dreamers.

La llegada de los agentes se ve en este video (minuto 00:16):

"Every single day that I spend in jail puts me closer to having ICE detain me and have me deported."

These young activists are risking their lives to get a clean DREAM Act passed. #DREAMActNow pic.twitter.com/50PsTmpqVf

