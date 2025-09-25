Paramjit Singh, un inmigrante con green card y con un tumor cerebral al que ICE mantiene detenido

Video Indignación y polémica por video de DHS que compara las redadas con capturas de Pokémon

Paramjit Singh tenía más de tres décadas viviendo en Estados Unidos como residente legal permanente. El 30 de julio volvió de forma anticipada de unas vacaciones en su país de origen, India, porque sintió malestares: tiene un tumor cerebral y problemas cardíacos. Pero al llegar al aeropuerto O'Hare, en Chicago, fue detenido por autoridades migratorias y su familia ahora teme por su salud.

Su abogado, Luis Ángeles, explicó a Univision Noticias que un juez de Chicago concedió una fianza de $10,000 al inmigrante indio el 25 de agosto pasado. En lugar de liberarlo, el gobierno decidió apelar la decisión. Singh sigue detenido.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, respondió en un correo que el inmigrante de 48 años no es elegible para una fianza. Lo cataloga como un "extranjero ilegal criminal bajo custodia de ICE con un historial de condena previa por hurto". Dijo que "ya no estamos permitiendo que los extranjeros ilegales que no han sido admitidos en los EEUU sean elegibles para una fianza".

Ángeles rechaza estas afirmaciones: "Mi cliente no es un 'extranjero ilegal', como ella intenta hacer ver. Es titular de una green card, que entró en Estados Unidos de la manera correcta".

Asegura que las autoridades migratorias "trataron de cambiarle la categoría con que entró a EEUU" para negarle la fianza, "pero para él no aplica porque tenía permiso de residencia con la green card".

"El gobierno tiene que respetar que ese juez le dio libertad bajo fianza", reclama. Para el abogado y la familia de Singh, la prioridad es lograr su liberación y que enfrente cualquier proceso migratorio fuera del centro de detención para que pueda recibir atención médica urgente.

Singh, residente de Indiana, tiene casi dos meses detenido. Ahora está en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Kentucky. Su abogado insiste en que "él no representa un riesgo" porque no va a huir de los Estados Unidos.

"Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno siga las mismas leyes que quieren que sigamos nosotros, que no usen tácticas que no son éticas para poder detener a alguien a quien ya le dieron la libertad", dice el abogado.

Una salud complicada: un tumor y problemas cardíacos

La familia asegura que Singh requiere exámenes médicos que no han podido ser realizados por estar detenido.

Cuando el inmigrante regresó de sus vacaciones, dice el abogado, "estaba volviendo enfermo (...) Tiene una condición muy delicada, un tumor cerebral y problemas en el corazón, y no pudo tener una visita a su doctor para ver si el tumor ha crecido y si necesita una cirugía de emergencia".

McLaughlin indicó en su correo que a los detenidos en custodia de ICE "se les proporciona atención médica integral desde que entran en custodia, con reconocimientos médicos, dentales y de salud mental" antes de cumplir 12 horas detenidos. Agrega que también se realiza "una evaluación sanitaria completa en los 14 días siguientes" a su ingreso a la instalación de ICE.

Sin embargo, Singh requiere una evaluación médica especializada y exámenes. Ángeles explica que hasta ahora solo ha tenido una visita médica —gracias a gestiones de la familia con un congresista de Indiana— pero no en profundidad, sino muy elemental.

Una falta menor de 1999

Paramjit Singh fue detenido a finales de julio por las autoridades migratorias por un caso de 1999. Para entonces, fue hallado culpable por usar sin pagar un teléfono público que estaba en la calle de su negocio. Lo acusaron de robo de servicio.

"El gobierno está intentando usar ese caso para quitarle la green card", dice Ángeles. "Tuvo un abogado que logró reducir los cargos a 10 días de libertad condicional".

PUBLICIDAD

"Nunca intentó robar a nadie", afirma el abogado de Singh, que luego logró que su delito fuera reclasificado como menor.

Ángeles advierte que el gobierno intenta la apelación de su libertad con otro cargo más "de 2008 que no tiene, de falsificación en Illinois. Pero nunca tuvo ningún cargo, la familia investigó con detectives privados y no tiene cargos" en ese estado.

"Entendemos que el gobierno quiere que sigamos las leyes, y tenemos un caso donde una persona las ha seguido desde el primer día. Cuando cometió un error no lo ocultó, pagó su tiempo y su deuda", alega Ángeles.

Singh está casado y tiene dos hijos. Es empresario, propietario de tiendas y estaciones de gasolina: "Singh ha dado trabajo a muchas personas. Ha encarnado el sueño americano como un empresario de éxito".

