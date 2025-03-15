"¿Cómo está el papa?": las monjas del Vaticano que atienden las llamadas preguntado por Francisco

Video Fatigado y con voz entrecortada: papa Francisco envía audio agradeciendo las oraciones por su salud

¿Cómo está el papa Francisco? ¿Puedes desearle mi mejoría? ¿Puedo hablar con él directamente? Las monjas que operan la centralita del Vaticano atienden un número creciente de llamadas con preguntas como esa mientras el Papa permanece hospitalizado en Roma.

"Se sienten como niños esperando saber de su padre", dijo la Hermana Anthony, quien dirige la centralita en una oficina austera a pocos pasos de la Basílica de San Pedro. "Les decimos que recen por él".

PUBLICIDAD

El número central del Vaticano es público, y las hermanas de las Pías Discípulas del Divino Maestro se aseguran de que quienes llaman sean atendidos por una persona real, no por la versión automatizada de "presione 1 para inglés, 2 para latín" que se ha convertido en la norma en las principales instituciones y empresas del mundo.

"Es la voz del Vaticano, una voz que, a pesar de la digitalización de las comunicaciones, el Vaticano quiere preservar como voz humana", dijo la Madre Micaela, superiora de la orden.

Las hermanas Pías Discípulas forman parte de las órdenes paulinas, con 100 años de antigüedad, que se centran en las comunicaciones, incluyendo importantes editoriales católicas en todo el mundo.

En la primavera de 1970, fueron llamadas a operar la centralita del Vaticano y la entonces madre superiora les encomendó ser "una voz que hace el bien, porque a través del hilo telefónico comunica a Cristo mismo".

Auriculares sobre los velos

Hoy, a menudo con auriculares sobre el velo, las hermanas atienden los teléfonos 12 horas al día, siete días a la semana, frente a grandes monitores que muestran el país de origen de la llamada entrante. Los gendarmes, la policía del Vaticano, se encargan del turno de noche.

Alrededor de una docena de hermanas, procedentes de Italia, Filipinas, Polonia y otros lugares, reciben llamadas de todo el mundo, principalmente en italiano, inglés y español.

Muchas personas que llaman solo necesitan ser dirigidas a la oficina o funcionario correcto del Vaticano, y las hermanas lo hacen con la ayuda de anuarios y directorios enormes, así como un sólido conocimiento de los protocolos y una buena dosis de discreción, dijo la hermana Anthony.

PUBLICIDAD

Quienes llaman pidiendo ayuda económica son puestos en contacto con la oficina de limosnas del Vaticano, que recientemente ha brindado ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania, las inundaciones en Brasil y las personas sin hogar en Nápoles, en el sur de Italia.

Dado que 2025 es Año Santo para la Iglesia Católica, con 32 millones de peregrinos que se prevé que visiten Roma, las llamadas relacionadas representan una gran parte de las entre 50 y 70 consultas que las monjas responden a diario.

Pero también hay personas que llaman con preguntas que las hermanas no pueden simplemente consultar o resolver: personas angustiadas, enfadadas o desesperanzadas.

"Nunca recibimos una llamada igual a la anterior", dijo la hermana Simona, quien ha trabajado en la centralita durante 15 años.

¿Me puede poner con el papa Francisco?

Francisco se ha forjado una reputación de eludir las formalidades —desde su forma de vestir hasta su apoyo personal a los pobres y marginados antes de su hospitalización—, lo que lo proyecta más como párroco que como jefe de Estado y líder de una religión global con 1.400 millones de seguidores.

Por ello, algunos de quienes llaman piden a las monjas que simplemente lo pongan al teléfono.

"Las personas de fe sencilla no entienden que el Papa no puede hablar con todo el mundo", dijo la Hermana Gabriella.

Otros necesitan consejo o consuelo. Las hermanas intentan brindarlo en un tiempo limitado y sin ser malinterpretadas como portavoces oficiales del Vaticano.

PUBLICIDAD

"Pero si puedo dar consuelo o esperanza, creo que está bien", dijo la Hermana Anthony, quien llegó al Vaticano hace un año desde su natal Filipinas, donde era superiora provincial. "Algunas llamadas son muy impactantes".

Entre quienes llamaron recientemente con inquietudes sobre el Papa se encontraba una mujer que le dijo a la Hermana Anthony que es musulmana, pero que simpatiza con Francisco, y quería preguntar por su salud.

Entre todos los que llaman, las hermanas dicen estar especialmente contentas de ofrecer un toque femenino.

"El Papa Francisco a menudo recuerda que la Iglesia es una madre", dijo la Madre Micaela. "Y ser esa voz, esa sensibilidad, este enfoque femenino transmite una sensación de fiabilidad".